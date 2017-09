Les spécialistes plaident pour l’algothérapie

Par DDK | Il ya 25 minutes | 37 lecture(s)

«Il est temps d’introduire l’algothérapie dans les soins des malades», ont plaidé hier les spécialistes en psychiatrie, intervenant à l’occasion de la première Journée nationale d’algothérapie, organisée au niveau de l’EHS Fernane Hanafi d’Oued Aïssi, dans la wilaya de Tizi-Ouzou. «C’est une spécialité qui reste encore méconnue dans notre pays, mais qu’on doit introduire de nos établissements spécialisés pour le bien-être de nos patients», ont-ils encore recommandé. Il s’agit de «la thérapie par le de travail ayant pour objectif d’occuper le malade dans ses moments morts, en introduisant dans son programme de séjour à l’hôpital des activités recommandées par son médecin traitant, comme le jardinage, la cuisine, la couture, la peinture…». Les malades hospitalisés sont «au préalable, soumis à un test d’évaluation de leurs capacités morales», a-t-on souligné. «L’algothérapie peut avoir un grand impact sur la vie du malade, sa réadaptation et sa réinsertion dans la vie sociale», a-t-on précisé. Mais pour la réussite de cette démarche, les spécialistes préconisent «l’adhésion de tous», puisqu’il s’agit d’une activité complémentaire au traitement oral prescrit au malade pour son bien-être, comme la psychologie clinique et l’orthophonie. Cette journée a aussi permis de regrouper les praticiens et constitué une occasion pour eux de partager leurs expériences, leurs techniques de travail et leurs opinions par rapport à cette spécialité méconnue.

Nadia Rahab