Mort intrigante d’un enfant

Alors qu’il avait été autorisé à passer quelques jours au sein de sa famille après une hospitalisation de plus d’une année et demie au niveau du CHU de Tizi-Ouzou, un enfant de 2 ans et demi, du village Tifaou, à l’extrémité Nord-est de la localité d’Aït Yahia Moussa, a rendu l’âme, jeudi dernier, sans que sa famille n’ait la moindre explication quant à la maladie dont il souffrait. Ses proches, dès le début de son affection, ont néanmoins pointé du doigt «un virus émanant de la fosse septique jouxtant le domicile familial». La sœur du petit garçon, âgée elle de plus de 4 ans, est elle aussi dans le même cas, et est elle hospitalisée depuis trois années, au même CHU. Aucun diagnostic à son sujet n’a été porté non plus à la connaissance de la famille. Le premier magistrat de la localité, n’ayant aucune information à son niveau, demeure assez réservé, d’autant que, confirmera-t-il, «cette famille est la seule à avoir développé une telle maladie bien que d’autres familles et proches vivent également dans l’environnement immédiat de ladite fosse septique». Ce qui a laissé place à une autre version évoquant l’éventualité d’une maladie plutôt génétique. «Cela étant, ce black-out total nous inquiète et nous angoisse chaque jour un peu plus», disent les villageois qui attendent une quelconque explication de la part des médecins. Nous apprendrons par ailleurs que le projet d’extension du réseau d’assainissement dans ledit hameau sera lancé dans les prochains jours. Des sources sûres nous indiqueront également qu’une enquête sera bientôt ouverte pour déterminer les causes exactes de la mort de cet enfant de deux ans et demi.

Essaïd Mouas.