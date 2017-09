L’armée ratisse à Akkal Azgouagh

Par DDK | Il ya 25 minutes | 41 lecture(s)

Soupçonnant l’existence de casemates servant de refuges aux terroristes, ainsi que la présence d’un groupe armé, les éléments de l’ANP ont enclenché une opération de fouilles et de recherches, depuis avant-hier vendredi, dans la région d’Aïn Turk.

L’opération a été enclenchée au lieu dit Akkal Azgouagh, à proximité de la forêt d’Errich. Cette opération est menée suite à des renseignements fournis par des citoyens. Du côté d’Aïn Athmane, localité avoisinante où sont stationnés plusieurs véhicules militaires, des citoyens rencontrés hier après-midi évoquent une rumeur faisant état d’un groupuscule terroriste composé de six individus, ayant été aperçu se dirigeant vers le massif boisé d’Aïn Turk. Ces mêmes citoyens confirment que des engins du génie militaire y sont à pied d’œuvre depuis jeudi soir, pour frayer un chemin aux éléments de l’ANP de la 1ère région militaire, sous le commandement de leur chef d’État major en personne. Officiellement, aucun communiqué n’a été rendu public par les services du MDN, mais il semblerait que des tirs nourris ont été entendus dans la soirée de vendredi à samedi par des riverains. Ces terroristes auraient apparemment fui les maquis de Guerrouma, frontaliers à la limite de Médéa, où une vaste opération de ratissage est en cours. La dernière opération de ratissage dans cette région remonte à mai 2016, au cours de laquelle 15 terroristes avaient été abattus par les troupes spéciales de l’ANP, appuyées par les forces aériennes.

Trois trafiquants d’armes appréhendés à Bouira

Dans un communiqué rendu public, les services du ministère de la Défense indiquent que trois trafiquants d’armes ont été arrêtés à Bouira : «Dans le domaine de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie Nationale ont arrêté à Bouira trois trafiquants d’armes et ont saisi un pistolet automatique, un fusil à pompe et une arme à feu, ainsi qu’une quantité de munitions de différents calibres», indique le communiqué. Selon des sources sécuritaires, les trafiquants appréhendés sont originaires de Bouira et de Batna et une enquête est en cours pour remonter ce qui s’apparente à un réseau aux ramifications multiples.

Bachir A