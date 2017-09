Bouderbali donne le coup d’envoi à Tizi-Ouzou

Par DDK | Il ya 45 minutes | 70 lecture(s)

Le coup d’envoi de la rentrée professionnelle, session septembre 2017, a été donné, hier, à Tizi-Ouzou par le wali Bouderbali, à l’INSFP de Draâ Ben Khedda. À l’occasion, une stagiaire a donné lecture de la lettre du ministre du secteur ou ce dernier précise que «le plan du gouvernement a donné une importance spéciale au secteur de la formation (…) en favorisant la promotion des ressources humaines capables de gérer l’économie nationale».

«Plus facile de trouver un ophtalmologue qu’un bon plombier», ironise Bouderbali

Lors d’un point de presse improvisé à l’institut de Draâ Ben Khedda, le wali Mohamed Bouderbali a indiqué : «La formation professionnelle est un secteur stratégique, indispensable à l’émergence d’une économie réelle et solide. On ne peut parler d’économie, d’industrie et de développement sans qu’il y ait un personnel qualifié. C’est aussi un secteur important car il peut capter et former toute notre masse juvénile qui n’a pas eu la chance de poursuivre ses études. Il faut maintenant un travail concerté, coordonné et collégial pour former conformément à la demande du marché de l’emploi local et national. Il faut aussi réfléchir au placement de ces diplômés. Je constate malheureusement qu’il n’y a pas de spécialités et de filières exigées par le marché de l’emploi. Il est plus facile de trouver un spécialiste en médecine, en ophtalmologie, en pédiatrie que de trouver un électricien, un carreleur, un plombier ou un vitrier. Il faut, donc, former selon nos besoins. Agissons dans ce sens». Pour sa part, le directeur de la formation professionnelle de wilaya, M. Arab Abdennasser, dira: «Pour cette année, nous avons ouvert 11 000 places pédagogiques, réparties sur 18 filières professionnelles. Nous comptons atteindre 20 000 places pédagogiques une fois tous les projets en cours réceptionnés. Cette année aussi, nous reconnaissions les efforts consentis par l’agence de wilaya de l’emploi pour son accompagnement et l’ensemble des agences de l’emploi qui intègrent un bon nombre de nos diplômés dans les différents mécanismes de l’emploi. Cette année, il sera aussi de l’application du mécanisme Djoussour qui garantie à l’ensemble des sortants de nos centres et instituts un poste de travail conformément au besoin du marché de l’emploi. Nous avons signé 80 conventions avec nos partenaires pour assurer des formations utiles et recherchées dans le marché». À signaler que la direction de la formation professionnelle a signé quatre conventions avec la direction de la culture, la direction de l’énergie et de l’industrie, la direction du tourisme et de l’artisanat ainsi que l’association des parents d’enfants handicapés de Boukhalfa. «Nous allons aussi lancer, cette année, des formations d’excellence en collaboration avec l’ENIEM, l’ENEL et Schneider», conclura M. Arab.

Hocine T