Huit nouvelles spécialités introduites à Bouira

Par DDK | Il ya 45 minutes | 81 lecture(s)

C’est au niveau du CFPA Malika Gaïd de la ville de Bouira qu’a été donné le coup d’envoi de la rentrée de la formation professionnelle 2017/2018.

La cérémonie s’est déroulée en présence du wali Mustapha Limani, du directeur de la formation professionnelle, des cadres du secteur et de stagiaires. Au cours de sa prise de parole devant les stagiaires, le wali dira que «le secteur a connu un saut qualificatif ces dernières années en passant d’un système classique à un nouveau plus moderne.» Ce dernier, soulignera M. Limani, s’est désormais aligné avec la nouvelle politique du recrutement et s'est adapté aux besoins du marché du travail. Le wali soulignera au passage les moyens mis par l’État ces derniers années, en investissant tant dans les ressources humaines et les nouvelles infrastructures. Pour sa part, la directrice par intérim du secteur a noté dans son exposé que le secteur à travers la wilaya compte 41 structures de formation. Il s’agit, selon elle, de 4 instituts (INSFP), un institut de formation professionnelle (IEP), 18 CFPA, 10 annexes et un établissement de formation privé agréé par l’État. Sur le plan des capacités d’accueil du secteur, la même responsable soulignera que celles-ci sont de 8 640 places pédagogiques, 2 230 places d’hébergement et 3 620 places en demi-pension. La directrice a aussi indiqué que le secteur a connu un renforcement en matériels techniques pédagogiques ces cinq dernières années, avec l’acquisition de 25 équipements. «Le nombre total des équipements pédagogiques est passé actuellement à 226», a déclaré la DFP par intérim. Sur le plan de l’encadrement, elle a avancé un chiffre de 458 enseignants formateurs, dont 94 spécialisés du premier degré et 110 du deuxième degré. À l’occasion de cette rentrée, la DFP compte recruter six nouveaux enseignants. L’on apprend, par ailleurs, que huit nouvelles spécialités ont été introduites à l’occasion de cette rentrée, notamment aux instituts de formations de Lakhdaria et Sour El Ghozlane. S’agissant des offres de formation, il est indiqué que le secteur à Bouira dispose de 5 132, suivant le mode d’apprentissage et 3 416 dans le mode de formation de courte durée (moins de six mois). Selon la direction de la formation professionnelle, au total, 8 548 places pédagogiques sont disponibles cette année. Il faut signaler qu’après la cérémonie, le wali a eu à visiter de nombreux ateliers et salles de cours du CFPA Malika Gaïd, où il s’est entretenu avec les stagiaires et leurs enseignants sur les conditions de travail et de scolarisation.

Djamel Moulla