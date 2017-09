Les communaux n’abdiquent pas

Par DDK | Il ya 44 minutes | 79 lecture(s)

Les travailleurs du secteur des communes renouent avec la protestation. En effet, ils appellent à une grève nationale de trois jours, à partir d’aujourd’hui. «Face à la non-prise en charge de ses revendications, la fédération nationale du secteur des communes (FNSC) ne compte pas lâcher du lest». «Nous avons décidé de passer, une nouvelle fois, à l’action, pour nous faire entendre et pousser le département de tutelle à répondre favorablement à nos revendications. Nous demandons nos droits», a lancé, hier, M. Nacer Amine, membre du bureau national de ladite organisation syndicale affiliée au syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (SNAPAP). Le syndicaliste a fait savoir que «ce débrayage sera ponctué par un rassemblement qui aura lieu le 27 du mois en cours, devant le siège de la wilaya de Bouira». Le même responsable a dénoncé «l’indifférence» du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales aux doléances des travailleurs. « Jusqu’à présent, la tutelle refuse d’ouvrir les portes du dialogue avec notre syndicat», a-t-il dit, avant d’ajouter : «Nous interpellons le Premier ministre pour qu’il intervienne afin de prendre en charge les revendications des communaux». Le responsable syndical mettra en avant «les libertés syndicales et le droit à la grève», faisant état de «plusieurs grévistes qui ont fait l’objet de ponctions de salaire, notamment dans certains communes de la wilayas de Tizi-Ouzou». Pour rappel, les travailleurs des communes plaident pour «la révision des primes en vue d’une augmentation à 20 000 DA de l’allocation familiale et de l’indemnité de la femme au foyer à 8 000 DA, ainsi que l’application de l’indemnité des agents de l’état civil à compter du 1er janvier 2008». Les grévistes revendiquent également «la refonte du statut général de la fonction publique et des statuts particuliers de tous les corps des communes, l’intégration des contractuels et l’élargissement de la prime de souveraineté au secteur des communes».

Samira Saïdj