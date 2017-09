Des parents d’élèves ferment la mairie

Par DDK | Il ya 1 heure | 110 lecture(s)

Exaspérés par plusieurs carences pénalisantes, les parents d’élèves de l’école primaire Khaber Mohamed du chef-lieu de commune ont procédé, hier matin, à la fermeture de l’APC après avoir prié le personnel de quitter les lieux. En l’absence d’un interlocuteur au niveau de l’APC, les protestataires, une cinquantaine environ, se sont dirigés vers le siège de la daïra de M’Chedallah pour porter, des vive voix, leurs doléances au chef de daïra. Constitué en délégation, le chef de daïra les a immédiatement reçus et se verra exposer les contraintes rencontrées par leur progéniture au niveau de cet établissement qui offre pas moins de 450 places pédagogiques. À commencer par le dysfonctionnement de la cantine scolaire où sont servis que des repas froids, faute de personnel de cuisine. La contrainte suivante rapportée à ce commis de l’État est le manque d’eau, par ricochet absence totale de l’hygiène au niveau des sanitaires et des classes, en plus du cas effroyable d’un panneau réalisé en dur devant l’entrée principale de l’école qui est tout fissuré et qui ne tient en équilibre que par miracle. Un panneau de 4mx2 branlant, menaçant de chuter à tout moment et au moindre coup de vent, risquant de provoquer une catastrophe. Un danger signalé à plusieurs reprises dans ces mêmes colonnes et cela depuis plus de quatre ans, sans que rien ne soit fait pour écarter ce danger qui plane sur les écoliers. Les protestataires se sont dispersés dans le calme, après que le chef de daïra leur a promis de prendre en charge, personnellement, ce dossier.



Oulaid Soualah