Appel à la réhabilitation de l’organisation des villages

Le bureau du Rassemblement Pour la Kabylie réuni, samedi dernier, à Akbou, a rendu publique une déclaration à travers laquelle il affirme que «la rentrée sociale est marquée, cette année, par une crise financière qui met en danger la cohésion sociale, laissant présager une déflagration qui serait difficile à maitriser (…) Le recours à la planche à billets «maquillée» par le vocable de financement non conventionnel, outre qu’il trahit l’absence flagrante d’une stratégie économique, est une nouvelle fuite en avant face à la crise multidimensionnelle que traverse le pays». Plus loin, la déclaration nuance que «ce serait différer les problèmes si on se focalisait seulement sur la question du pouvoir alors que le problème fondamental de l’Algérie est la redéfinition de la Nation avec son corollaire la refondation de l’Etat-Nation». En ce qui concerne les élections locales prévues pour le 23 novembre prochain, le RPK, qui n’a pas encore tenu ses assises, lieu où sera explicité le projet politique pour lequel il a été fondé, s’exclut de toute participation. «Le RPK réaffirme son appel aux citoyens de Kabylie à élargir et à approfondir le processus de réhabilitation de l’organisation des villages pour se prendre en charge dans le cadre d’une autonomie de fait. La crise financière, qui impactera de manière négative les budgets de l’essentiel des municipalités, commande à tous une implication citoyenne dans la protection de l’environnement, la mise en place de mécanismes de solidarité intra et inter villages sur toutes les questions ou projets d’intérêt public», conclut le document.



R. N.