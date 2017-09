Plusieurs saisies de matériel prohibé

Par DDK | Il ya 1 heure | 105 lecture(s)

La police aux frontières (PAF) de l’aéroport Soummam - Abane Ramdane de Béjaïa a traité dernièrement deux affaires liées à la détention de matériels prohibés, a-t-on appris, hier, de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. La première affaire concerne la détention d’une bombe lacrymogène par un franco-algérien, qui s’appétait à quitter le territoire national. Ce matériel, dont le port est strictement interdit par la loi, a été découvert dans la valise du mis en cause grâce au scanner de l’aéroport. Par ailleurs, dans la deuxième affaire, les agents de la PAF ont procédé à la saisie d’un fusil de chasse sous-marine, appartenant à un autre binational, âgé de 37 ans. Les deux individus impliqués dans ces affaires de détention et port de matériels prohibés ont été transférés au commissariat de la ville de Béjaïa et présentés devant les juridictions compétentes.



B. S.