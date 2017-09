Les élèves exclus ferment de nouveau le lycée

Par DDK | Il ya 1 heure | 111 lecture(s)

Les élèves exclus du lycée Mechan Rabah de la commune d'Ath Rached, au Sud-est de la wilaya de Bouira, sont revenus à la charge, hier, en fermant de nouveau le siège de leur établissement pour réclamer leur réintégration. Selon ces protestataires, l'administration du lycée refuse leur réintégration malgré qu'ils disposent de toutes les conditions pour qu'ils soient scolarisés encore cette année : «L'administration poursuit sa politique de sourde oreille malgré nos nombreuses sollicitations. Nous remplissions toutes les conditions exigées par la loi, malheureusement nos cas n'ont même pas été étudiés sérieusement et il n’y a que dix élèves qui ont été réintégrés cette année !» explique l'un de ces élèves protestataires. Et d’enchainer : «Le conseil de classe n’a fourni aucune explication concernant sa démarche de réintégrer seulement 10 élèves sur les 32. Nous voulons, donc, savoir à partir de quel critère cette démarche a été entreprise». Ces derniers interpellent, ainsi, les responsables de la direction de l'éducation pour qu'ils interviennent et mettre un terme à cette "injustice".



Oussama K.