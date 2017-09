Avis de coupure d’eau pour trois communes

Par DDK | Il ya 1 heure | 127 lecture(s)

Les communes de Bordj Okhriss, Mesdour et Taguedit, situées au sud de la wilaya de Bouira, seront touchées par une coupure d’eau, aujourd’hui mercredi. C’est ce qu’a annoncé, hier, l’Algérienne des eaux (ADE) de Bouira dans un communiqué. Selon l’ADE, cette rupture en eau est due à une coupure de courant programmée au niveau de la station de pompage (SP4) de Tiza, alimentant ces trois communes du sud de la wilaya. L’ADE assure qu’elle mettra en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la continuité du service et rétablir au plus vite la distribution en eau.

D. M.