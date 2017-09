Un homme arrêté pour détournement de mineure

Par DDK | Il ya 1 heure | 319 lecture(s)

Un jeune homme de 22 ans, demeurant à Azazga, a été arrêté, mercredi dernier, par la police de Bouzeguène pour «détournement d’une mineure». L’arrestation de cet individu est intervenue suite à une plainte déposée par le père de la victime au commissariat urbain de ladite localité. «Les forces de la police de la sûreté de daïra de Bouzeguène ont ouvert une enquête qui a permis de confondre et arrêter l’auteur, âgé de 22 ans, demeurant à Azazga», est-il mentionné dans un communiqué rendu public, hier, par la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou. Celle-ci souligne que «l’individu incriminé a fait connaissance avec la victime sur le réseau social Facebook, et au fil des échanges, il l’a détournée et l’a incitée à la débauche en usant de chantage». Sitôt appréhendé, le jeune homme s’est vu instruire à son encontre une procédure judiciaire pour «viol sur mineure, acte contre nature, incitation à la débauche, atteinte à la vie privée par la prise de photos et vidéos sans consentement, et confection de scènes obscènes à des fins de diffusion». Présenté, jeudi 21 septembre dernier, au parquet d’Azazga, l’individu à été mis en détention préventive, conclut le communiqué.

M.A.T.