Grogne des armateurs de pêche

Dans une déclaration datée du 25 septembre en cours, dont une copie nous a été remise, les armateurs de pêche du port de Béjaïa dénoncent «les agissements et le comportement du directeur de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya de Béjaïa envers la profession et les partenaires sociaux». Groupés dans l’organisation du patronat et des entrepreneurs, section pêche (Onpe), les armateurs de la pêche reprochent dans le même document au responsable local du secteur son «refus de collaboration, le manque d’information, le refus d’accompagnement pour trouver des solutions aux problèmes socioprofessionnels que rencontrent les armateurs de pêche, l’entrave aux activités par la fermeture des portes du dialogue, le mépris envers le partenaire social Onpe.» Par cette déclaration, notent les rédacteurs du document, «nous attirons l’attention de Monsieur le ministre la Pêche et des ressources halieutiques sur les pratiques indélicates de ce responsable.» Les armateurs de pêche du port de Béjaïa sollicitent dans leur déclaration l’intervention du ministre «pour lever tous les obstacles et redémarrer avec des bases solides.»

B. Mouhoub