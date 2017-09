Sit-in devant l’OPGI

Par DDK | Il ya 1 heure | 129 lecture(s)

Près de cinquante personnes, des bénéficiaires de logements sociaux, ont tenu un sit-in, hier matin, devant le siège de l’OPGI de Bouira, pour exiger leurs clés qu’ils attendent depuis plus de 17 mois. Les contestataires venus d’Aomar disent en effet attendre «depuis février 2016» la remise de leurs clés, après l’affichage de leurs noms sur la liste des bénéficiaires. «Ces 120 logements sont raccordés aux réseaux d’assainissement, de gaz naturel, d’électricité et d’AEP, mais à chaque fois que nous nous rendons à l’APC d’Aomar ou même au siège de la wilaya pour exiger nos clés, nous sommes orientés vers l’OPGI», ont-ils expliqué. De guerre lasse et après avoir frappé à toutes les portes, c’est donc devant l’OPGI de Bouira que les mécontents sont venus protester. «Nous voulons savoir exactement à qui nous devons nous adresser pour pouvoir enfin occuper nos logements… Nous louons des appartements depuis février 2016, date de l’affichage de la liste des bénéficiaires et la période des recours est arrivée à terme. Pendant ce temps, nos logements restent fermés alors qu’ils sont prêts et ne demandent qu’à être occupés. Sur ces 120 logements, une quarantaine seulement sont occupés par leurs bénéficiaires. Pour les 80 logements restants, c’est un vrai mystère… Pourquoi autant de retard dans l’opération de remise des clés ?», s’interroge un des bénéficiaires.

Hafidh B.