«Les réserves de change risquent de reculer à 97 mds $»

Selon le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, les réserves de change de l'Algérie pourraient reculer à 97 milliards de dollars à la fin 2017.

«Les réserves de change étaient à 105,8 milliards de dollars à fin juillet 2017 et elles pourront reculer à 97 milliards de dollars à la fin décembre 2017», a affirmé M. Raouya, lors de son intervention devant la Commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN) pour présenter le projet de loi portant amendement de l'ordonnance relative à la monnaie et au crédit. Il est à rappeler que le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, avait souligné, jeudi dernier devant l'APN, que «les réserves de change du pays s'étaient établies à 103 milliards de dollars à fin août 2017 et qu'elles devraient reculer à 102 milliards de dollars à fin septembre 2017». Le matelas de devises de l'Algérie était à 114,1 milliards de dollars à fin décembre 2016 contre 144,1 milliards de dollars à fin 2015. Après de successives et considérables hausses, les réserves de change de l’Algérie ont commencé à connaître un fléchissement depuis 2014, sous l’effet combiné de la baisse des cours pétroliers et des exportations des hydrocarbures ainsi qu'une hausse fulgurante des importations. L'élan que prenait le niveau du matelas de devises fut freiné dès le début 2014, lorsque le niveau des réserves s’approchait des 195 milliards usd à fin mars 2014 mais amorça, par la suite, une tendance baissière en s’établissant à 193,27 mds usd à fin juin 2014, avant de descendre encore à 185,27 mds usd à fin septembre de la même année. Auparavant, et particulièrement depuis 2006, les réserves de change montaient à hauteur parfois de 20 milliards usds annuellement en s’établissant à 77,8 mds usd en décembre 2006, à 110,2 mds usd à fin 2007, à 143,1 mds usd à fin 2008, à 147,2 mds usd à fin 2009, à 162,2 mds usd à fin 2010, à 182,2 mds usd à fin 2011, à 190,6 mds usd à fin 2012 et à 194 mds usd à fin 2013.

