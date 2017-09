La gestion de Rachid Ghadouchi décriée

Par DDK | Il ya 1 heure | 81 lecture(s)

À travers une déclaration, dont une copie est parvenue à notre rédaction, les travailleurs de l’institut national des techniques hôtelières de Tizi-Ouzou (INHT), par le biais de leur section syndicale affiliée à l’union générale des travailleurs algériens (UGTA), dénoncent et condamnent «le comportement irresponsable, voire l’acte de vandalisme commis par Rachid Ghadouchi à la veille de la tenue de l’assemblée générale. Ce dernier a arraché et déchiré notre affichage». Les rédacteurs de la déclaration dénoncent également «les réunions en nocturne que tient et dirige M. Ghadouchi avec certaines personnes à l’intérieur de l’institut pour comploter contre notre syndicat». Plus loin dans la déclaration, les rédacteurs accusent : «Ce responsable par intérim ne cesse de mettre en place une stratégie de gestion de gendarmes pour intimider les travailleurs comme il a l’habitude de faire à la direction du tourisme dont il est directeur, promettant des promotions et certains privilèges afin de rallier le maximum de travailleurs possible dans ses rangs». Les travailleurs et leur section syndicale se disent déterminés «à défendre l’intérêt des travailleurs de l’INHT à travers l’exercice du droit syndical dans le cadre de ce que permet la réglementation, jusqu’à l’aboutissement de la plate-forme de revendications des travailleurs». Ils interpellent, enfin, leur tutelle à «intervenir pour mettre fin à la situation qui prévaut au niveau de l’établissement», une situation qui risque de «dégénérer», selon la déclaration. Rappelons que la section syndicale de l’INHT avait appelé à une assemblée générale qui devait se tenir mardi 26 septembre, mais une décision de report de l’assemblée à une date ultérieure a été prise par le bureau de la section car le climat général était jugé défavorable.



Hocine T