La marche nationale du SNAPAP annulée

Par DDK | Il ya 1 heure | 85 lecture(s)

La marche nationale à laquelle a appelé la fédération nationale du secteur des communes, affiliée au Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (SNAPAP), prévue pour hier, n'a pas eu lieu. Selon Nabil Ferguenis, cadre au SNAPAP, les syndicalistes ont préféré reporter cette action vers le mois de décembre. «La situation qui prévaut ne permet pas d’organiser une marche nationale et ce dans le contexte actuel à l’approche des élections…Nous avons préféré renvoyer cette action après les élections et ce pour éviter tout dérapage», indique le syndicaliste. Hier matin, la ville de Bouira était entièrement quadrillé par les forces de police qui n’ont laissé aucun rond point sans surveillance, notamment celui en face du siège de la wilaya, point de chute où devait se rassembler les marcheurs. Des barrages filtrants avaient même été érigés aux différentes entrées de la ville de Bouira et les véhicules immatriculés hors wilaya étaient systématiquement contrôlés. Le dispositif policier mis en place a fait en sorte qu'aucun rassemblement n'ait lieu à Bouira, même si l’action du SNAPAP avait été annulée la veille.



Hafidh B.