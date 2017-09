Youcef Yakoub nouveau commandant

Par DDK | Il ya 1 heure | 210 lecture(s)

Le nouveau commandant du groupement territorial de la Gendarmerie de la wilaya de Béjaïa, le lieutenant-colonel Youcef Yakoub, a été installé, avant-hier (jeudi), par le général Tahar Mghalet, chef du commandement régional de Constantine, à l'issue d'une cérémonie organisée au siège du groupement de la Gendarmerie sis au quartier Lekhmis, au centre-ville de Béjaïa. Ils étaient présents le wali de Béjaïa Mohamed Hattab, le chef de la sûreté de wilaya de Béjaïa, des autorités juridiques et militaires,... Le général Mghalet a procédé, également, à l’installation du lieutenant-colonel Louaâr à la tête du 41e groupement d’intervention de la Gendarmerie nationale de Béjaïa, à la place du lieutenant-colonel Kourid Eddaradji. Lors de son intervention, le général Mghalet a d'abord tenu à saluer les efforts consentis par l'ancien chef de groupement de la wilaya de Béjaïa, notamment, le lieutenant-colonel Khaled Mohamed, appelé à exercer d’autres fonctions dans une autre région. «Ce changement dans le corps de la Gendarmerie nationale est un mouvement régulier visant à promouvoir et à valoriser les compétences et à procéder au rajeunissement de nos effectifs », précisera le général Mghalet. Cependant, ce dernier n’a pas omis de donner des instructions aux nouveaux installés, visant l’éradication de la criminalité dans toutes ses formes ainsi que la réduction des accidents routiers et cela, à travers l’exploitation des ressources matérielles et humaines mises à la disponibilité des services de la Gendarmerie, dans l’objectif d’assurer la sécurité aux citoyens. Pour sa part, le nouveau commandant de groupement de la Gendarmerie de Béjaïa se dit déterminé à poursuivre les efforts visant à assurer une meilleure couverture sécuritaire dans la région, en menant une lutte sans merci contre la criminalité, le banditisme et autres fléaux sociaux. Il a aussi fait le serment de se consacrer entièrement à sa tâche, à punir tout dépassement, à faire respecter et appliquer la loi et à lutter contre toute forme de criminalité et ce, dans le cadre du respect des lois de la République. À titre d’information, le général Mghalet a aussi procédé à l’installation du lieutenant-colonel Khalid Meliani, commandant du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Jijel, à la place du lieutenant-colonel Achour Hamel, appelé à d’autres fonctions.

Mechmeche Salima