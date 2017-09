Un quinquagénaire met fin à ses jours

Par DDK | Il ya 1 heure | 121 lecture(s)

Un père de famille quinquagénaire, répondant aux initiales A.H.A. âgé de 56 ans, du village Larbithène, situé à quelques encablures du chef-lieu communal, a mis fin à ses jours par pendaison à un arbre. C’est mercredi dernier, en début d’après-midi, que le macabre a été découvert par sa famille. En effet, l’horrible scène s’est déroulée à quelques dizaines de mètres de son domicile. Aussitôt avisés, les éléments de la gendarmerie de la brigade locale se rendirent sur les lieux et ont entrepris une enquête pour déterminer les causes de ce suicide. Les éléments de l’unité de la protection civile de Draâ-El-Mizan ne mirent pas également beaucoup de temps pour arriver afin d’évacuer le corps inerte vers la morgue de l’EPH Krim Belkacem pour l’autopsie d’usage. Selon nos sources, la victime souffrait depuis peu de troubles psychologiques et était auparavant un membre très actif d’une formation politique où il était très estimé et écouté. Par ailleurs, dans un décompte macabre, on relève que la morgue de l’EPH Krim Belkacem a reçu, depuis le début de l’année 2017, au moins quatre corps d’individus ayant mis fin tragiquement à leur vie.

Essaid Mouas.