Découverte d’une plantation de cannabis

Par DDK | Il ya 1 heure | 130 lecture(s)

Ayant été informés par les citoyens d’un mouvement inhabituel de personnes étrangères à la localité et des mouvements incessants de véhicules sur ce chemin menant au village Taka, situé à six (6) kilomètres à l’est du chef-lieu de commune, les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire de Tizi-Gheniff ont entamé, après de nombreuses missions de surveillance, une perquisition ordonnée par le parquet de Draâ-El-Mizan. Les enquêteurs avaient découvert une plantation de dizaines de plantes de Chanvre indien mais également, à proximité, dans une hutte, des boissons alcoolisées et des plaquettes de drogue. Par ailleurs, le dealer, âgé de trente deux ans, ayant toujours vécu dans une famille désunie, n’avait pas hésité à dresser une clôture à l’aide de plaques des signalisation et de leurs supports, arrachées notamment de la localité d’Ait Yahia Moussa, ce qui constitue un autre délit, à savoir, celui de dégradation de biens publics. En outre, selon nos sources, alors que l’enquête se poursuit, d’autres personnes liées à cette affaire ont été convoquées par les services concernés.

Essaid Mouas.