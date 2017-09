Un réseau de trafic d’armes de guerre démantelé

Par DDK | Il ya 1 heure | 183 lecture(s)

Les éléments de la compagnie de la gendarmerie nationale de Bouira ont réussi, au cours de la semaine dernière, à démanteler un réseau national de trafic d’armes de guerre.

Selon une source sécuritaire locale, c’est suite à plusieurs mois d’enquête que les gendarmes ont mis la main sur ce réseau, qui activait dans plusieurs wilayas de l’Est du pays, dans la wilaya de Bouira et même à Alger. Notre source précise que les quatre éléments (3 originaires de Batna et un de Bouira) de ce réseau, ont été interpellés au cours de cette opération. Le premier a été interpellé suite à une course poursuite sur l’autoroute est-ouest, avec les gendarmes qui ont fini par l'arrêter près de la commune d’Ahnif à l’est de Bouira. Les trois autres trafiquants ont été appréhendés dans la wilaya de Batna. Un lot important d’armes de guerre a été récupéré par les gendarmes. Il s’agit, selon notre source, de deux fusils d’assaut de fabrication anglaise de type L85A2, d’un fusil à pompe de fabrication américaine de type Hastan 7, et enfin d’un pistolet automatique britannique de type Sten. Notre source explique que les enquêteurs de la gendarmerie nationale s’activent actuellement pour déterminer l’origine et la provenance de ces armes de guerre, aussi, pour trouver les personnes ayant déjà acheté des armes de ce réseau.



Un autre réseau d’agresseur sur l’autoroute arrêté

Un autre réseau d’agresseurs a été démantelé par les éléments de la compagnie de la gendarmerie de Bouira, toujours au cours de la semaine dernière. Selon notre source, ce réseau qui se composait de trois éléments âgés entre 22 et 32 ans serait responsable de plusieurs cas d’agressions des automobilistes sur la nouvelle autoroute, reliant Bouira à Sour El-Ghozlane. Ces derniers agressaient les automobilistes à l’arrêt, sur la bande d’arrêt d’urgence, à l’aide d’armes blanches de grand calibre, des sabres notamment. Notre source affirme que les gendarmes en civil ont monté un guet-apens à la sortie est de la commune de Bouira. Ces agresseurs sont tombés dans le piège. Après leurs arrestations et la perquisition de leurs domiciles, sis dans la commune d’Oued El-Berdi, au sud de la wilaya, les gendarmes ont découvert une dizaine de sabres de grands formats de fabrication artisanale et des objets de valeurs probablement volés à de nombreux automobilistes. Une importante quantité de kif traité et prêt à la commercialisation a aussi été retrouvée dans le domicile de l’un de ces agresseurs, qui sera donc poursuivi aussi pour trafic et commercialisation de drogue. Les quatre membres de ce gang ont été présentés, jeudi dernier, au procureur de la République près le tribunal de Bouira, qui a ordonné leur mise en détention provisoire, en attendant leur jugement pour constitution de groupe de malfaiteur, agressions sous menaces d’armes blanches et de trafic de drogue.

Oussama K.