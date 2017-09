Trois lycées bloqués par des élèves exclus

Par DDK | Il ya 1 heure | 165 lecture(s)

Les élèves exclus du lycée Mechan Rabah de la commune d’Ath-Rached, au Sud-est de la wilaya de Bouira, ne décolèrent plus. En effet et après avoir bloqué, la semaine dernière, le siège du lycée pendant plusieurs jours, ces derniers sont revenus à la charge jeudi dernier, en tenant un sit-in de protestation à l’entrée de cet établissement scolaire. Les protestataires au nombre de 32 réclament toujours leur réintégration dans leur lycée : «Nous ne savons plus à quel saint nous vouer ! Le directeur du lycée ne veut rien entendre et refuse même de nous recevoir pour nous expliquer les raisons de notre exclusion. La majorité d’entre nous n’ont jamais refait une année, certains sont âgés de 16 et 17 ans et l’établissement dispose de beaucoup de places pédagogiques vides», dira Lyes, l’un de ces élèves. Notre interlocuteur explique que le conseil de classe qui s’est réuni au début de ce mois de septembre n’a réintégré que 16 élèves : «Nous voulons tout simplement comprend comment les membres du conseil de classe ont réintégré ces 16 élèves ? Nous avons aussi le droit d’avoir une seconde chance, surtout pour les élèves de la classe de terminale. Dans notre commune, il n’y a aucune autre opportunité à part notre scolarisation. Il n’y a ni établissement de formation, ni opportunité d’emploi», ajoutera-t-il. Les élèves de cet établissement se sont solidarisés avec leurs collègues exclus jeudi dernier, en observant une journée de grève. Les élèves n’ont pas rejoint les bancs de l’école durant toute la journée. De leur côté, les parents d’élèves ont constitué une délégation qui s’est déjà entretenue avec le directeur de ce lycée. Les parents d’élèves prévoient également l’organisation d’une assemblée générale et le déplacement au siège de la direction de l’éducation, dès la semaine prochaine, afin de tenter de trouver une solution à ce problème qui perdure. À noter que des élèves exclus du lycée Mohammed Boudiaf de la commune voisine d’Ath-Leqsar, ont, eux aussi, protesté jeudi dernier, en bloquant dès 8h du matin le lycée. Les protestataires qui ont empêché les élèves et les fonctionnaires de rejoindre le lycée, réclament eux-aussi leur réintégration. Durant la même journée, cinq associations de cette commune ont adressé une requête au directeur de l’éducation pour réclamer la réintégration dans d’autres établissements scolaires de la région : «Afin d’éviter à ces élèves de sombrer dans la délinquance et les fléaux sociaux, nous proposons de les réintégrer dans d’autres établissements scolaires de la région. Cette proposition permettra également le respect des décisions du conseil de classe du lycée», lit-on dans cette requête, dont une copie nous a été adressée. Rappelons, enfin, que la grève enclenchée par les élèves du lycée Sliamni Slimane d’El-Esnam, pour réclamer la réintégration des 32 élèves exclus par le conseil de classe, s’est poursuivie jeudi dernier.

Oussama. K