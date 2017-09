Les chantiers du secteur de la culture inspectés

Par DDK | Il ya 1 heure | 170 lecture(s)

Le wali de Béjaïa, Mohamed Hattab, a effectué, en fin de semaine dernière, une visite d’inspection et de travail au niveau des divers chantiers lancés dans le secteur de la culture, au chef-lieu de wilaya.

Accompagné du directeur de la culture, du chef de daïra et du P/APC de Béjaïa, ainsi que du président de d'ordre des architectes et du président de l'association «Pour la sauvegarde du patrimoine de Béjaïa», le chef de l’exécutif s’est arrêté sur l’état d’avancement des travaux de restauration des monuments historiques de la ville. Le premier chantier inspecté par M. Hattab concerne l’opération de rénovation de la Casbah de Béjaïa, sise dans l’ancienne ville. Les travaux de ce projet, lancé dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine et la réhabilitation des sites historiques classés, ont atteint les 55%. Sur le chantier, le wali, ayant constaté l'utilisation d'une qualité de bois «non adéquate et non conforme» pour la réhabilitation du portail d'entrée de la Casbah de Béjaïa, a donné des instructions au responsable du bureau d'étude chargé du suivi de ces travaux «pour procéder à son changement et le remplacer immédiatement par un bois qui ressemblerait à l'initial», a indiqué la cellule de communication de la wilaya. Par ailleurs, dans le cadre de la protection de ce patrimoine historique, les autorités municipales, en collaboration avec le mouvement associatif local, ont appelé, pour ce samedi, à une grande opération de nettoyage et déblaiement du site. Le deuxième chantier inspecté par M. Hattab fut l’ex Palais de la justice, datant de l’ère coloniale. Ce joyau architecturel s’est partiellement effondré en mars 2011. Des travaux de sa restauration ont été lancés une année après. Dernièrement, la direction de la culture a désigné un artiste restaurateur et conservateur des biens culturels, diplômé dans ce domaine, pour effectuer l'étude de conservation et restauration des moulages de ce site historique. Il y a lieu de rappeler que cet édifice, une fois restauré, accueillera une annexe de l'école supérieure des Beaux Arts. Le taux d’avancement des travaux de restauration de la partie effondrée ont atteint les 80%. En outre, affirme notre source, «une étude préliminaire sera engagée bientôt pour identifier les substrats et la description historique et technique de la fresque réalisée en haut du mur de l’extérieur». L’objectif de ces travaux, explique-t-on, est de restituer à l’identique l’aile qui s’est écroulée. L’autre site historique ayant bénéficié d’une opération de rénovation est le musée Bordj Moussa. Les travaux engagés «avancent de manière satisfaisante», a-t-on affirmé. «Les citoyens doivent se réapproprier leurs espaces culturels», a déclaré le magistrat, qui a instruit le directeur de la culture afin d'organiser des visites ponctuelles aux citoyens et touristes pour «leur permettre de contempler de près ce fort, qui est un chef-d'œuvre architecturel ». À noter que ce fort, abrite un musée d’histoire, qui détient une collection de peintures d’Emile Aubry (peintre français né à Sétif) et autres peintures anciennes et contemporaines. Malheureuse-ment, et faute d’espaces appropriés, ces peintures n’ont pas été exposées. M. Hattab a demandé au responsable de la direction de la culture de chercher un lieu adéquat pour leur exposition au grand public. Parmi les tableaux se trouvant dans ce musée, figure la célèbre toile «La dame en noir», faisant partie de la collection de la galerie Aubry. Cette toile a valu à son auteure la médaille d'or du salon de Paris en 1920.

«L’ex-siège de la radio transformé en galerie d’art»

Une autre décision importante prise par le wali de Béjaïa, qui a visité également lors de sa sortie sur le terrain l’ex siège de la radio Soummam, est la transformation de ce dernier en une galerie d'art ou un musée. Ces locaux, qui ont abrité depuis plus d’une décennie la radio locale, servent actuellement de bureaux pour des services de l'APC. M. Hattab a instruit le maire de Béjaïa afin d’étudier la possibilité de le transformer en galerie d'art, sa vocation initiale, ou en un petit musée, vu les vestiges romaines qui y sont exposés. En effet, la mosaïque de Thetis et Pelèe, œuvre datant de la période antique, est conservée dans ce lieu. Elle a été retrouvée à une profondeur de 0,8m au cours de travaux de fondation d’une construction privée à Ziama Mansouria. Enfin, à proximité du siège de la radio Soummam, le premier magistrat de la wilaya a visité la bibliothèque municipale, réceptionnée il y a une année. Le wali a instruit le directeur de la culture de procéder très prochainement à son ouverture afin de permettre aux citoyens de profiter de cet espace culturel.

Boualem S.