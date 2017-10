Renforcement des mesures de prévention

Par DDK | Il ya 1 heure | 110 lecture(s)

Dans le cadre de la prévention contre les intoxications alimentaires, particulièrement dans le milieu scolaire et universitaire, la direction du commerce de Boumerdès vient d’enclencher une série d'actions : fermeture temporaire de six crèches pour cause d’absence d'hygiène. Aux directeurs de restaurants universitaires, ayant failli aux normes de gestion en vigueur, la même instance a envoyé des mises en garde. Dans la même optique, les brigades de contrôle ont procédé à la saisie de dizaines de produits périmés, à savoir 75 boîtes de yaourt, 45 boîtes de fromage, 22 paquets de café et 23 bouteilles de vinaigre. À cela s'ajoutent d'importantes quantités de denrées alimentaires impropres à la consommation, dont des lentilles, des pois chiches et du riz. La première responsable locale du commerce, Mme Samia Ababsa, organise périodiquement des journées de sensibilisation du consommateur sur les risques d'intoxication. Celle de jeudi dernier s'était articulée, encore une fois, sur les conseils à prodiguer aux ménages devant les étals commerciaux : bien vérifier la date de péremption du produit, éviter la recongélation de l'aliment décongelé ou son utilisation directement, suivies d'explications détaillées sur le thème susmentionné, des vidéos sur l'état délétère des restaurants collectifs y ont été alors visionnées.

S. H.