Les souscripteurs ne décolèrent plus

Les souscripteurs du programme AADL-2 de Bouira sont revenus à la charge samedi dernier, en organisation un sit-in de protestation devant l’agence AADL de la wilaya. Comme à chaque action de protestation, ces souscripteurs dénoncent le retard qu’accusent les travaux de réalisation dans la majorité des chantiers AADL de Bouira. Ils réclament aussi le lancement des opérations de choix des sites et du payement de la troisième tranche du crédit au logement. Selon-eux, cette opération a été lancée depuis presque une année à travers les autres wilayas du pays, mais pas à Bouira, en raison du retard qu’accusent les chantiers de construction. Ils affirment que sur les dix chantiers AADL installés sur le territoire de Bouira, seuls deux avancent : «Seuls les projets des 800 logements de la nouvelle ville de Bouira et des 200 à Kadiria avancent et en plus à pas de tortue. Le reste du programme n’a toujours pas été lancé, malgré l’existence d’assiettes de terrains pour l’abriter. À Aïn-Bessem, Sour El-Ghozlane, Haïzer et Bouira-ville, les entreprises sélectionnées ont déserté le terrain juste après la fin des travaux de terrassement et ce, en plus du nouveau quota de 2 800 logements débloqué par le ministère de l’Habitat l’année dernière et qui n’a toujours pas été lancé sur le terrain !» s’indigne M. Nourdine Grini, souscripteur du programme AADL-2 de Bouira. Notre interlocuteur précise que l’ensemble des demandeurs du logement AADL se sont acquittés des frais de la première et de la deuxième tranche du crédit depuis 2013, mais n’ont toujours pas été convoqués pour procéder au choix du site et au payement de la troisième tranche, contrairement à d’autres wilayas du pays : «Ici à l’agence AADL de Bouira, ils ne savent rien, ils se contentent à chaque fois de nous orienter vers la direction régionale d’Alger. En réalité, tout est centralisé à Alger, y compris la communication et l’information !» Pour rappel, la wilaya de Bouira a bénéficié, depuis la relance du programme AADL en 2013, de près de 9 000 logements de ce type, répartis sur les communes de Bouira, Kadiria, Haïzer, Sour El-Ghozlane, Aïn-Bessem, El-Hachimia et M’Chedallah. Un quota qui devra couvrir le nombre global des souscripteurs des deux programmes AADL 1 et 2. Cependant et depuis cette date, aucun projet lancé n’a été livré aux souscripteurs.

