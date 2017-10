Plusieurs projets bloqués par les oppositions

Par DDK | Il ya 49 minutes | 85 lecture(s)

Les 1 000 logements d’Imllel, dans la commune d’Azazga, risquent de connaître un retard considérable dans leur livraison à cause du blocage de huit blocs sur les 27 que compte ce pôle. Une famille de cette localité s’oppose à la construction de ces logements. Une opposition qui s’ajoute à d’autres aléas non-dévoilés, faisant de ce grand projet de logement un éternel chantier dont l’avancement des travaux n’excédent pas les 10%. Même source de blocage touche un autre projet de la même consistance à Draâ El-Mizan. La Direction de projets de Tizi-Ouzou de l’AADL a rendu public, hier, un tableau récapitulatif de la situation physique et financière de l’ensemble de ses projets. Ainsi, à l’occasion de la Journée mondiale et arabe de l’habitat, l’AADL cite également des oppositions qui ne sont pas levées pour le site n°3 du projet des 1 000 autres logements à Draâ El-Mizan, où l’avancement des travaux piétine également. Il n’est, donc, qu’au 10%, alors que le lancement des travaux avait été donné en janvier 2016. Aussi, la même agence a relevé des retards dans l’achèvement de deux blocs sur neuf au niveau des 200 logements d’Aït Aïssa Mimoun, dans la daïra d’Ouaguenoun, qui n’arrivent pas à décoller. Sur ce chantier et en une année, seulement 12% des travaux ont été réalisés. La palme de retard revient sans conteste au chantier des 500 logements d’Aghribs avec un taux de réalisation de 7%. En ce qui concerne le pôle d’excellence de la commune de Tizi-Ouzou de 2 000 logements, le souci majeur réside dans l’achèvement de VRD primaire et secondaire. Les gros œuvres et les VRD tertiaires, en générale, sont terminés ou avancés au niveau des ilots des 627 et 467 logements, alors que les terrassements et les infrastructures sont en cours aux ilots 7, 8, 9 et 10 des 904 logements. Pour le programme complémentaire de 8 000 logements de la wilaya de Tizi-Ouzou, dont le financement des projets est en attente, le choix de terrain a été terminé sans pour autant effectuer le choix des entreprises, selon le même document. Il s’agit des 500 logements à Boughni, 1 000 logements à Draâ El-Mizan, 1 500 logts à Irdjen, 500 logts à Aghrib, 1 000 logts à Imllel, 500 logts à Aït Ykhlef/Bouzeguène, 500 logts à Tamda, 500+500 logements à DBK et, enfin, 1 000 logts à Oued Fali. Par ailleurs, le programme de logements dans la wilaya de Tizi-Ouzou qui englobe le Logement public locatif (LPL), LSP, LPA, FNPOS, LPP promotionnel public et privé, CNEP immobilier et enseignement supérieur, sont achevés à 64,85%, selon les statistiques de la Direction du logement de la wilaya. Selon les données de cette direction, sur les 153 295 logements du programme, 99 409 logements sont achevés, 40 029 sont en cours et 13 857 en voie de lancement. Parmi les importants chantiers de la wilaya de Tizi-Ouzou, on citera le pôle universitaire de Tamda avec ses 25 000 postes pédagogiques, 22 000 lits, 2 restaurants, 1 bibliothèque, 220 logements prévus au profit des enseignants, dont les 8 000 places pédagogiques, 7 000 lits, 1 restaurant et 1 opération de viabilisation ont été déjà livrés. Le reste est en cours de réalisation, à savoir 17 000 places pédagogiques et 15 000 lits.

Farida Elharani