Lounis Aït Menguellet élevé docteur honoris causa

Un doctorat honoris causa sera décerné, aujourd’hui mardi, au poète Lounis Aït Menguellet, en présence du ministre de la Culture Azzedine Mihoubi, de nombreux universitaires et d’éminentes personnalités du monde artistique et scientifique, à l’auditorium du campus Hasnaoua de l’université de Tizi-ouzou. L’œuvre du chantre de la chanson kabyle sera ainsi reconnue et récompensée par le titre honorifique de doctorat honoris causa. Rappelons aussi qu’un colloque consacré à l’œuvre de Lounis Aït Menguelette a été organisé par l’université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou en mars dernier. Plusieurs universitaires, venus du Maroc, d’Espagne, de France et du Canada, ainsi que de plusieurs wilayas du pays, avaient assuré une vingtaine de communications se rapportant à l’œuvre de l’artiste, notamment la thématique, la poésie ou le texte, la musique, la traduction et l’adaptation. Le professeur Ahmed Tessa avait déclaré ce jour-là : «Nous allons honorer des personnalités pour leurs œuvres et leurs parcours. Cette année, ce sera Aït Menguellet et au second semestre nous ferons la même chose et à titre posthume au défunt chanteur rebelle Lounes Matoub». Aït Menguellet avait alors déclaré, avec la modestie qui le caractérise : «Le plus important, ce n’est pas ma personne en tant qu’individu, mais plutôt le bénéfice qu’en tirent notre culture et notre identité qui ont besoin de telles initiatives. Que nos élites intellectuelles fassent avancer de cette façon notre culture ne peut que nous faire chaud au cœur. Je suis vraiment très honoré par l’intérêt qui est accordé à mon œuvre».

