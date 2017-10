Visite et randonnée au menu

Par DDK | Il ya 7 minutes | 1 lecture(s)

La commune de Darguina est une région montagneuse, et, comme toute région montagneuse, elle possède plusieurs villages enclavés et des populations généralement démunies. Ces villages offrent des panoramas merveilleux et uniques tant par les paysages forestiers composés essentiellement de chêne vert, de chêne-liège, le chêne-zen et le sapin de Numidie. Cette région est riche aussi par sa faune ; on peut y découvrir le singe magot, le chacal doré, le sanglier, le porc-épic et la sitelle kabyle, oiseau endémique de la chaîne des Babors. En raison de la dureté de la vie et du terrorisme qui y a sévi durant les années 1990, plusieurs villages ont été abandonnés et sont devenus de véritables villages fantômes. Dans le but de désenclaver certains villages encore habités et rendre une âme aux villages délaissés, les associations Assirem Gouraya et Oxy-jeunes de Darguian conjuguent leurs efforts depuis un certain temps. Le week-end dernier, à l'occasion de la journée mondiale du tourisme qui correspond au 27 septembre de chaque année, une randonnée de plus de 10 kilomètres a été organisée par Assirem Gouraya en collaboration avec Oxy-jeunes dans les alentours du village Tighremt, Douar Ath Felkaï, commune Darguina. Ce village, situé à une vingtaine de kilomètres du chef-lieu de la commune s’est carrément vidé de ses habitants à l’exception d’un seul qui tient toujours tète aux difficultés. Ainsi, il offre une panoplie de paysages aux visiteurs. En plus de ces cours d’eau qui ne tarissent jamais, les maisons traditionnelles kabyles sont restées debout malgré les aléas du temps. Aussi, des vergers, jadis, verdoyants sont abandonnés, les quelques arbres fruitiers encore généreux font l’affaire des oiseaux et des animaux qui y prolifèrent profitant du calme et de la sérénité de cet endroit déserté par ses habitants. Les randonneurs venus de la ville de Béjaïa ainsi que des environs de la commune de Darguina, en plus d’avoir effectué une trotte de plusieurs kilomètres à travers une route cimentée, puis, via des sentiers tortueux et boueux ont profité des vues environnantes et de cet endroit calme et combien reposant sous des tapis de verdures qu’offrent les multiples arbres. La visite s'est déroulée dans une ambiance familiale et amicale, et dans les meilleures conditions, que tout le monde avait admiré grâce aux paysages paradisiaques, des sites archéologiques qui témoignent de l'Histoire de la région, des informations précieuses ont été données par les citoyens de cette localité, et un déjeuner en plein air a été organisé...Dans le même moment, l'association Oxy-jeunes Darguina a accueilli et encadrer la visite touristique du club Aventure et sports de montagne-Constantine. Et cela vers les cascades Ait Felkay, Tighza, commune de Darguina. Cette journée s'inscrit dans le cadre de présentation des endroits touristiques et des potentialités naturelles de la commune de Darguina, en plus des caractéristiques historiques et archéologiques. La visite s'est tenue dans un excellent climat familial, accueilli favorablement par tous les participants. Les visiteurs et les randonneurs, très enchantés par cette journée, ont tenu à remercier les membres des deux associations et espèrent d’autres aventures similaires à l’avenir. Dans cette région, le développement du tourisme s’y prête favorablement par les sites et le climat. Il reste donc à développer une politique dans ce sens et à encourager l’investissement dans ce secteur. Les sites archéologiques historiques et naturels doivent être aménagés et l’artisanat encouragé dans le cadre d’un tourisme culturel très recherché par les touristes lors des visites des sites culturels. Un développement touristique qui aura d’importantes implications économiques, des profits non-négligeables et des effets sur l’emploi pour une région en proie au chômage des jeunes.

Saïd M.