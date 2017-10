Par DDK | Il ya 7 minutes | 1 lecture(s)

La direction des Services agricoles de la wilaya de Béjaïa et la Chambre de Commerce, en collaboration avec l’association des «figuiculteurs» de la wilaya, ont organisé, hier, la 24ème édition de la Journée nationale de vulgarisation agricole.

à l’occasion on y a aussi tenu les 3èmes journées techniques sur la figue sèche à Béjaïa, sous le thème «Investir dans l’économie pour une sécurité alimentaire durable». Dès le matin, bien avant l’ouverture officielle de l’évènement, le hall et le patio de la maison de la Culture (lieu qui a abrité la manifestation) grouillaient de monde. En effet, en plus des visiteurs et des responsables des différents services de la wilaya présents sur les lieux, il y avait plus de 70 stands d’agriculteurs qui exposaient leurs produits à la vente. La figue sèche, reine de la manifestation occupait le haut du pavé. Ses prix varient entre 500 et 1000 DA, selon la qualité et le calibre. Les emballages, Il y en avait de tous les modèles qui vont du simple sachet en cellophane jusqu’aux séchoirs à figues en miniature en passant par les différents modèles de boites en carton. En plus de la figue, il y avait aussi et à profusion des grenades, du miel, des olives « aseradj » confits, et des produits maraichers tels que les tomates, les poivrons et autres citrouilles. Les collecteurs de lait Soummam, Ramdy et autres étaient aussi de la partie et occupaient chacun un stand à l’entrée du hall de la maison de la Culture. Le directeur des Services agricoles de la wilaya, M. Elhaihar Ahmed souligne dans un bref entretien : «cette journée nationale de vulgarisation agricole est une rencontre entre les techniciens de l’agriculture et les fellahs ainsi que le monde rural en général pour discuter sur l’avenir de l’agriculture au niveau national et à Béjaïa en particulier. Cette rencontre a également pour but, l’amélioration du travail de la terre pour assurer la sécurité alimentaire des citoyens. Cela passe nécessairement par l’augmentation de la superficie irriguée dans la wilaya de Béjaïa qui est actuellement de 7 à 8 % de la superficie agricole utile, ce qui est très insuffisant. Cette manifestation permettra aussi au large public de connaitre la production agricole de la wilaya».

B Mouhoub