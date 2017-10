Des villageois bloquent la RN75

Par DDK | Il ya 7 minutes | 1 lecture(s)

Des habitants de plusieurs villages de la commune d’Amizour ont fermé, hier, pour le deuxième jour consécutif, la RN75 à hauteur du nouveau pôle universitaire de la localité. Les protestataires, des villages Ihayounene, Amayaz, Tala Amar, Iharkan, Ilakrimane et Ath Menâa, réclamaient, entre autres, l’eau potable, le gaz de ville et la dotation de l’école primaire Tala Amar d’une cantine scolaire. Les villageois ont barricadé cet axe routier à l’aide de branchages, de pneus enflammés, de palettes en bois et divers objets, se disant «déterminés à nous faire entendre quitte à pénaliser des jours durant les milliers d’automobilistes empruntant la route nationale n°75, notamment en ces jours de rentrée universitaire». Effectivement, les bus assurant la liaison entre la cité universitaire d’Amizour et les campus de Targa et Aboudaou de l’université de Béjaïa étaient depuis la veille hors service. Il est à noter qu’aucun représentant des autorités n’a fait le déplacement sur les lieux de la manifestation pour tenter un dialogue avec les protestataires, les apaiser et les convaincre de libérer la voie publique à la circulation.

F.A.B.