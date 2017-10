Un réseau de cinq dealers démantelé

Par DDK | Il ya 7 minutes | 1 lecture(s)

Les éléments de la police judiciaire de Boumerdès ont mis fin aux agissements de cinq individus impliqués dans le trafic de drogue, dans le quartier de Boukarroucha. Les cinq malfaiteurs présumés sont, notamment, inculpés de propagation de kif traité et de stupéfiants en milieu juvénile. Lors de leur arrestation, les mis en cause, âgés entre 24 et 54 ans, étaient en possession d'un cutter, de 42 g de résine de cannabis et d'une somme de 83 700 DA provenant, probablement, de la vente de ces produits illicites. Les cinq inculpés, répondant aux initiales M. S., B. H., S. H., B. M., et B. T., ont reconnu les faits, dans un procès verbal qu'ils ont dûment signé au commissariat. Déférés devant le tribunal du chef-lieu de wilaya de Boumerdès, ils ont été mis sous mandat de dépôt, avant hier, sur ordre du magistrat instructeur, pour détention et trafic de drogue.

Salim Haddou