Inspection et réconfort des troupes

Le directeur général de la sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, était hier l’hôte de Tizi-Ouzou.

Une visite durant laquelle il a inauguré une salle de sport et un stand de tir au niveau de la sûreté urbaine, ainsi qu’un célibatorium à la 6e sûreté urbaine, au chef-lieu de la wilaya. Le célibatorium, entrant dans le programme complémentaire de la croissance économique, a nécessité une autorisation de 107 200 000 DA. Quant à la salle de sport et au stand de tir, les deux projets ont coûté 75 millions de dinars. A la Maison de la culture Mouloud Mammeri, et à l’occasion de la Journée mondiale et arabe de l’habitat, le DGSN a remis des contrats et des avis de virement (1ère tranche) à des bénéficiaires de logements participatifs du secteur de la sûreté de quatre wilayas du centre, à savoir Tizi-Ouzou, Boumerdès, Alger et Tipaza. Le chef de la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou, M. Derouazi Rachid, et après avoir souhaité la bienvenue au DGSN et mis en avant l’ensemble des mesures prises par le secteur de la sûreté au profit des éléments du secteur, indiquera : «L’intérêt que porte la direction du secteur à l’égard des employés de la sûreté, des retraités et des ayants droit à travers le territoire national est une preuve d’une relation solide entre la base et le sommet de notre secteur. En vérité, il est difficile d’énumérer tout ce que fait la direction nationale pour les employés du secteur, notamment dans le cadre de la formation, de la santé, de la modernisation et de l’accompagnement des fonctionnaires. Pour tout cela, nous vous remercions et vous assurons de notre engagement au service de la nation». De son côté, le directeur de l’action sociale de la sûreté de Tizi-Ouzou révélera : «Aujourd’hui, nous sommes là pour remettre les contrats et les virements à 4 700 heureux bénéficiaires des quatre wilayas du centre du pays, répartis comme suit : 500 bénéficiaires de Tizi-Ouzou, 2 000 bénéficiaires d’Alger, 800 de Boumerdès et 1 400 de Tipaza. La vision, l’intérêt de notre direction et son suivi quotidien de la question a permis, depuis 2015, à 20 080 éléments de la sûreté à travers 45 wilayas du pays de bénéficier de logements». Le général major, le wali de Tizi Ouzou et l’ensemble des responsables du secteur ont ensuite procédé à la remise des contrats et des ordres de virements de la première tranche aux heureux bénéficiaires des quatre wilayas du centre. Le contrôleur de police, Bouhmed Boubaker, indiquera lors d’un point de presse : «Le directeur général de la sûreté nationale a présidé, aujourd’hui, la cérémonie de remise des ordres de virement pour des logements AADL, entrant dans le programme de la DGSN qui est de 25 534 unités au bénéfice des fonctionnaires de la sûreté des quatre wilayas du centre : Tizi-Ouzou, Alger, Boumerdès et Tipaza. Et chaque bénéficiaire vient de recevoir un virement de 250 000 DA comme prêt pour pouvoir payer la première tranche du coût du logement. C’est une mesure sociale et solidaire avec les fonctionnaires, une mesure qui renforcera la solidarité dans les rangs de la sûreté. Aujourd’hui, 200 fonctionnaires de la sûreté à travers la wilaya de Tizi Ouzou sont concernés par cette opération. Boumerdès est concernée à hauteur de 150 bénéficiaires, 88 bénéficiaires pour Alger et 100 pour Tipaza. Cela entre bien sûr dans le programme total des 25 534 logements AADL. 18 500 fonctionnaires du secteur de la sûreté en ont déjà bénéficié et il ne reste que 6 000 unités à lancer. Le programme est intéressant et nous ferons en sorte de l’achever. Ce programme concerne les œuvres sociales de la sûreté nationale». A signaler que le général major Abdelghani Hamel s’est ensuite réuni avec les cadres du secteur des quatre wilayas du centre du pays.

Hocine T