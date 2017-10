Mystérieuse disparition de Farid

Par DDK | Il ya 36 minutes | 31 lecture(s)

Un homme de 40 ans, répondant au nom de Farid Allane, est porté disparu, depuis la matinée de lundi dernier, par les membres de sa famille.

Résident au village Tazerout, dans la commune de Bouzeguène, Farid Allane est employé dans la station-service d’Assif Oussardoun, lieu-dit mitoyen de son village. L’alerte de sa disparition a été donnée, avant-hier mardi, soit 24 heures après son absence prolongée, lui qui n’avait pas du tout pour habitude de rester aussi longtemps sans donner signe de vie. Deux dépôts de plaintes ont été enregistrés sur cette affaire au niveau de la sûreté de daïra de Bouzeguène et à la brigade de gendarmerie nationale de Boubhir, relevant de la commune d’Illoula Oumalou. Farid Allane, marié le mois d’août dernier, devait rentrer chez lui à 9 heures, soit après la fin de son service à la pompe à essence. Sa famille, ayant constaté son absence durant toute la journée et la soirée du lundi dernier, a entrepris les premières recherches dès le milieu de la nuit. Au cours de sa quête sur son enfant, sa famille a «ratissé» tous les endroits que l’homme avait l’habitude de fréquenter, en entamant la recherche au niveau de la station-service où il travaille. Selon son frère, «Farid a bel et bien travaillé durant la nuit de dimanche, et vers 8 heures, il remet les consignes à son remplaçant et prend le chemin du village, comme à ses habitudes, selon les déclarations du patron de cette station». Farid Allane a, comme d’habitude, selon plusieurs témoignages, pris le chemin vers son village à pied, après sa sortie de travail. Il emprunte le chemin de wilaya n° 251, celui reliant le chef-lieu de Bouzeguène à la ville d’Azazga. «Chaque matin, à sa sortie de travail, Farid prend le chemin de la maison à pied, parfois il se fait déposer par des connaissances qui s’arrêtent pour l’y emmener», précise-t-on encore. Au cours des premières recherches effectuées par les membres de sa famille, le soir même du jour de sa disparition, la dernière personne à l’avoir vu, selon son frère, est son collègue à qui il a passé les consignes avant sa sortie de la station-service. Son collègue affirme avoir «reçu les consignes d’usage lundi à 8 heures, et il l’a vu sortir du portail de la station-service prenant la direction du village, à pied, sur l’accotement du CW251», dira toujours le frère, précisant qu’un automobiliste, qui connait visiblement Farid, s’est arrêter pour lui proposer de le déposer au village, une proposition que l’homme a décliné, selon le témoignage fait par l’automobiliste au frère du disparu. Les services de sécurité, ayant enregistré la plainte pour disparition, ont entrepris les recherches mardi, et la mission est assurée par la brigade de gendarmerie de Boubhir, dans la commune d’Illoula, rattachée à la daïra de Bouzeguène. Appuyés par un chien pisteur, les gendarmes ont entamé leurs premières recherches à partir de la station-service d’Assif Oussardoun, avant de s’arrêter à environ 400 mètres plus loin après que le chien ait pris la direction de la forêt. Le nombre réduits d’éléments de cette brigade a contraint les gendarmes à cesser les recherches et à ne pas «s’aventurer» dans cette forêt, connue pour être une zone de replis des terroristes, nous a informés, hier, le cousin du disparu, par téléphone. «Depuis la matinée d’aujourd’hui (hier matin ndlr), nous avons repris les recherches avec l’aide des gendarmes qui sont revenus avec leur chien pisteur», a indiqué le cousin de Farid. Notre interlocuteur précise qu’une grande battue est en cours depuis les premières heures de la matinée. Elle est menée par plusieurs dizaines de villageois venus des villages limitrophes assister la famille de Farid et leurs concitoyens de Tazerout. «Les gendarmes sont venus en nombre plus important et ils sont actuellement dans les bois. Le chien-pisteur continu de renifler vers l’intérieur et nous ne faisons que le suivre, tandis que d’autres groupes de villageois ont pris d’autres directions dans cette forêt d’Assif Asserdoun», relate toujours notre interlocuteur. Jusqu’à hier en début de soirée aucune nouvelle n’est parvenue au sujet de cette mystérieuse disparition. Mohand-Arezki Temmar