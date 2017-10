Le bras de fer continue entre le proviseur et les enseignants

Par DDK | Il ya 36 minutes | 26 lecture(s)

Rien ne va plus au lycée Sidi-Ali Lebher, dont le déroulement des cours est perturbé depuis le début de l’année scolaire en cours. Un conflit existant entre le proviseur de cet établissement scolaire et le staff des enseignants, datant de l’année scolaire précédente, continue de prendre en otage la scolarité de centaines de lycéens, qui y poursuivent leurs études secondaires. Hier, les parents d’élèves, indignés par ce conflit qui n’a que trop duré, ont procédé à la fermeture de ce lycée pour exiger une intervention «urgente et énergétique» de la direction de l’éducation de Béjaïa, en vue de trouver une solution définitive à ce problème. Les enseignants se disent impossible de travailler avec ce proviseur, qu’ils jugent «incompétent». Le courant ne passe plus entre les deux parties, malgré les tentatives de la direction de l’éducation de les réconcilier. Les enseignants réclament le départ du proviseur et son remplacement par un autre pour retourner au travail. Le conflit opposant les deux parties est si vif qu’il a fallu que la direction de l’éducation charge l’un de ses chefs de service pour la tenue des conseils de classe de l’année scolaire 2016/2017. «Les enseignant ont renoué avec la grève car l’Académie n’a pas remplacé l’actuel proviseur comme ils l’ont exigé. Ce problème devait être réglé avant le début de l’année scolaire. En tant que parents d’élèves, nous sommes inquiets et nous déplorons cette situation», a indiqué l’un des parents d’élèves.

Boualem S.