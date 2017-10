Sit-in des souscripteurs

Par DDK | Il ya 36 minutes | 69 lecture(s)

Des dizaines de souscripteurs du projet des 50 logements LPA de la commune d’El-Hachimia, à 20 km au sud de Bouira, ont observé, hier, un sit-in devant le siège de la daïra pour dénoncer «le retard énorme qu’accuse ce projet».

Selon les protestataires, le chantier est à peine sorti de terre et le taux d’avancement des travaux n’a pas dépassé les 5%. Situation qu’ils jugent inacceptable. Au sujet de ce projet, les mêmes protestataires indiquent que les travaux ont été lancés en mai 2014 pour une durée de réalisation d’une année et demie. Seulement et après trois ans, les travaux n’avancent pas du tout et piétinent toujours. Pire encore, au rythme où sont menés les travaux et au regard du taux de leur avancement, la réception du projet risque de ne pas se faire de sitôt. «Le projet piétine depuis plus de trois ans et les travaux marchent au ralenti. Vu la tournure que prennent les choses, la livraison du projet risque d’être retardée encore davantage», confie Ahmed un des souscripteurs. Ce dernier a précisé que le projet a été confié à une nouvelle entreprise réalisatrice il y a de cela une année, sauf que celle-ci n’a rien entrepris depuis. «Sur le chantier, aucun matériel n’a été acheminé. Un seul ouvrier a été affecté sur les lieux pour accomplir les travaux de désherbage, avant d’être rappelé ces derniers jours ailleurs», fait savoir le même souscripteur. Pourtant, selon notre interlocuteur, tous les acquéreurs se sont acquittés de la première tranche fixée à 83 millions de centimes. Idem pour les aides de la CNL et la FNPOS fixées respectivement à 70 et 50 millions de centimes. Ce qui amène les souscripteurs à s’interroger sur les raisons d’un tel retard. Devant cette situation, les souscripteurs avouent n’être pas restés les bras croisés, en affirmant avoir sollicité à plus d’une reprise les services de l’OPGI et de la daïra, pour avoir des explications et à les amener à relancer le chantier. Mais ils indiquent qu’à chaque fois des promesses étaient formulées mais sans lendemain. Nous apprenons qu’une délégation des protestataires a été reçue, hier matin, par la chef de daïra d’El Hachimia. Selon un souscripteur présent à cette réunion, cette dernière aurait demandé un délai de 15 jours pour tenter de trouver une solution. À défaut d’une issue au problème, la chef de daïra aurait promis de saisir le wali en personne, pour tenter de débloquer la situation.

Djamel Moulla