Les demandeurs de logements en rassemblement devant la daïra

Pour réclamer l’affichage de la liste des bénéficiaires des 400 logements sociaux, des dizaines de demandeurs de logements se sont rassemblés, jeudi dernier, près du siège de la daïra de Sour El-Ghozlane, au sud de la wilaya de Bouira. Les protestataires s’interrogent sur les raisons du retard, qu’accusent les autorités locales, et ce, malgré les nombreuses annonces faisant état de livraison de ces logements à Sour El-Ghozlane. «Presque toutes les communes de la wilaya ont affiché les listes des bénéficiaires de logements sociaux. Chez nous, à Sour El-Ghozlane, le flou persiste et aucun responsable local ne s’est exprimé sur ce retard, et ce, malgré qu’ils aient déjà annoncé que la liste sera rendue publique au mois de septembre dernier», nous a expliqué Yacine, un jeune demandeur de logement de cette localité. Et d’enchainer : «beaucoup de familles attendent cette liste. Elles vivent dans des conditions déplorables et souffrent de l’exiguïté et de la dégradation de leurs maisons, particulièrement au centre-ville où les anciennes bâtisses, toujours occupées par des familles entières, menacent ruine. D’autres citoyens vivent dans des baraques et des taudis, et attendent impatiemment leur relogement». D’autres encore ont dénoncé le fait que leurs demandes ne soient pas encore étudiées, et ce, depuis des années. «Cela fait plus de dix ans que j’ai déposé mon dossier mais aucune suite ne m’a été donnée. La commission technique du logement ne s’est pas rendue à ma maison pour constater la situation où j’évolue avec ma famille, je me demande pourquoi d’ailleurs ?» A déploré un autre protestataire. À noter enfin, qu’une délégation de protestataires a été reçue par le chef de la daïra de Sour El-Ghozlane. Le même responsable a tenu à rassurer ces derniers, en affirmant que la commission communale du logement est en phase de finalisation de la liste des prés-bénéficiaires. Rappelons aussi, que le wali de Bouira, M. Limani Mustapha a insisté lors de sa visite dans cette commune, à la distribution dans les plus brefs délais de ces logements, surtout que les travaux ont été finalisés depuis l’année dernière et l’ensemble des bâtiments est raccordé aux réseaux d’électricité, gaz et eau potable et l’aménagement extérieur a été effectué.

Oussama Khitouche