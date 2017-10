Des habitants bloquent la mairie

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

Des dizaines de résidents de la cité des 46 logements, sise au chef-lieu de la commune d’Ath-Laâziz, au Nord de la wilaya de Bouira, ont protesté, avant-hier jeudi, en bloquant la mairie. Les protestataires, qui ont empêché les fonctionnaires de rejoindre leur lieu de travail dès 8 heures du matin, ont dénoncé ce qu’ils ont qualifié de «démarche inexpliquée» des services de l’Algérienne des eaux (ADE), qui ont procédé à l’installation de nouveaux compteurs d’eau, dont les résidents devront s’acquitter des frais. Ils affirment que ces logements, récemment attribués, ont été équipés de compteurs d’eau, de gaz et d’électricité que les résidents ont payés d’avance : «Avant même de récupérer les clés, nous avons versé une somme de 50 000 DA aux services de l’OPGI. Cette somme couvrait les frais de location, de l’installation du gaz, de l’électricité et de l’eau potable. Nos logements étaient donc raccordés à l’eau potable et des compteurs étaient installés normalement. Mais à notre grande surprise, et durant la semaine dernière, des agents de l’ADE se sont déplacés pour installer de nouveaux compteurs d’eau. Il nous a été, alors, demandé de payer la somme de 24 000 DA pour ces nouvelles installations. Nous nous demandons pourquoi installer des nouveaux compteurs, alors que les anciens fonctionnaient normalement ? », se demande M. Aoudjit Kamal, l’un des résidents du quartier en question. Notre interlocuteur ajoute que les habitants de la cité réclament l’intervention des autorités locales, pour régler ce problème : «L’ADE de Bouira menace de couper l’alimentation en eau potable. La majorité des résidents ne peuvent pas payer une si forte somme ! Nous réclamons l’intervention des responsables locaux pour lever ce problème», a-t-il indiqué. A noter, enfin, que l’ADE de Bouira a publié durant la matinée du même jour un communiqué dans lequel il est affirmé que les anciens compteurs d’eau installés par l’OPGI «n’étaient pas homologués», et qu’il a été nécessaire, donc, de procéder à l’installation de nouveaux équipements : «Nous vous informons que les compteurs d’eau installés par l’OPGI au niveau de ce quartier sont des compteurs non homologués. Et selon les conditions du règlement du service public d’alimentation en eau potable, les compteurs doivent être d’un modèle homologué aux frais des abonnés. Pour cela, nos services ont procédé au remplacement de ces compteurs par d’autres homologués. Mais malheureusement, plusieurs clients refusent le paiement des frais des compteurs», lit-on dans le communiqué de l’ADE.

Oussama Khitouche