«Prenez des projets selon vos capacités !»

C'est un wali visiblement irrité qui a effectué une tournée d'inspection dans la commune de M'Chedallah mercredi dernier.

Arrivé vers dix heures avec un léger retard par rapport à son programme de visite, il se rendra directement au nouveau réservoir situé à la sortie nord de la ville, ouvrage ayant coûté la somme de 5.599.989,18 DA. D’une capacité de 5000 m3, il a été mis en service et alimenté à partir du barrage Tilesdit depuis l'année passée, mais il n’a pas encore été réceptionné définitivement. À noter que ce réservoir devrait desservir la ville de M'Chedallah, la nouvelle ville, Vou Aklane et ses périphéries. Le premier magistrat, M. Limani Mustapha, s’est dirigé, ensuite, avec la forte délégation qui l'accompagnait, vers le deuxième point inscrit à l'ordre du jour, à savoir l'ex-brigade de gendarmerie du temps du colonialisme, érigée en musée du Moudjahid. Là, il visitera la salle du musée où sont exposés des pièces d'armes de guerre, des fragments d'obus 105, de postes émetteurs et des centaines de photos de maquisards, tombés au champ d'honneur dans la région de l'ex-Maillot, et leurs biographies. Après inspection, le wali demandera aux responsables de l'ONM de dresser une fiche technique pour mener à terme certains aménagements nécessaires, notamment la reconstitution de la salle de torture. Au niveau de l'ex-Souk El Fellah, une fiche technique pour l’aménagement d'une nouvelle toiture lui a été présentée en vue de la reconversion du rez-de-chaussée en marché de proximité, sachant que l'étage supérieur a été cédé aux associations. Pour cela, une enveloppe de 3.000.000,00 DA été attribuée à cette opération. Le point suivant était le projet des 55 locaux commerciaux du programme du Président qui souffre d’un long retard, étant lancé en 2010, et dont les travaux viennent d’être relancés après une année d'arrêt. Un retard causé suite à la résiliation du marché de la première entreprise. Au niveau du siège de l'APC, une immense foule en colère attendait la délégation pour dénoncer les longues pénuries d'eau potable. Le wali fera retomber la tension, en écoutant patiemment et attentivement leurs doléances, avant de pénétrer à l’intérieur du hall, où lui a été présenté, sur un tableau électronique, un programme de développement de la commune, tous secteurs confondus. Le wali fera, par la suite, un bref crochet au cinéma complètement rénové en ce début de l’année et affichera sa déception en apprenant qu’il lui manque les équipements indispensables pour sa mise en service. Il fera une brève halte au niveau des 250 logements LPL, réceptionnés depuis longtemps et non encore distribués, sans pour autant annoncer l'affichage de la liste des bénéficiaires, malgré l’insistant de nombreux citoyens qui l'attendaient sur les lieux. M. Limani continuera sa visite d’inspection vers le stade communal Taleb Achour, où il écoutera longuement les doléances que lui présentera le président du club de football le CRM. Il lui fera part de l'étouffement du club sur le plan financier et de quelques manques en équipements, telle l'indispensable brosse pour l'entretien du gazon, une préoccupation que le DJS s'engagera à prendre en charge. Le cortège officiel s'ébranla ensuite en direction de Vou Aklane, où le premier magistrat de la wilaya inspectera les chantiers du centre psychopédagogique pour enfants handicapés mentaux et du nouvel hôpital de 120 lits, qui cumulent plusieurs années de retard. Il affichera une colère à l'encontre des entreprises défaillantes, les bureaux d'études chargés du suivi technique de ces deux projets des plus névralgiques, la DAS et la DSP : «Prenez des projets selon vos capacités !», s'emporte-t-il contre les opérateurs. «Vous prenez de nombreux projets à la fois avec de faibles moyens humains et matériels et voilà le résultat : des années de retard. Et c’est le citoyen qui en est pénalisé en fin de compte» ajoute-t-il, en refusant catégoriquement d’entendre parler d'une quelconque «réévaluation» de ces projets en souffrance. À Raffour, la visite débuta par l'aire de jeux de cette localité qui vient de bénéficier d’une opération de revêtement en gazon synthétique, dont les travaux viennent d’être lancés. Le staff du club olympique Raffour l’informera de plusieurs manques, tels qu’un transformateur pour l'éclairage public et un mur de clôture. Le wali ordonnera leur prise en charge, avant de se diriger vers le projet des 109 logements LSP, en souffrance également depuis plusieurs années. Après avoir écouté les explications des souscripteurs, il demandera que le dossier lui soit remis rapidement, en n’écartant pas l’éventualité d’ordonner aux fonds de garanties de reprendre ce projet et le mener à terme. Le dernier chantier inspecté est celui du périmètre irrigué de la vallée du Sahel, où lui a été présentée la fiche technique de l’interconnexion entre les barrages Tilesdit de Bechloul et celui de Tichy Haf d'Akbou, dans la wilaya de Béjaïa, dont les travaux sont en voie d’achèvement.

Oulaid O.