Les transporteurs privés en grève illimitée

Les transporteurs privés exerçant sur la ligne reliant les deux communes d’Aïn-Bessem et El-Mokrani, à l’ouest de la wilaya de Bouira, ont entamé depuis mercredi dernier un mouvement de grève illimitée. Jeudi et vendredi derniers, la grève s’est poursuivie et l’arrêt de transport était, de ce fait, désert. Ces derniers réclament l’inscription en urgence d’un projet pour la réhabilitation du chemin de wilaya CW15, et qui est, selon-eux, dans un état de dégradation avancé. Pour les transporteurs, ce chemin de wilaya, qui relie les deux communes sur plus de 20 km, est parsemé de ralentisseurs anarchiques et est aussi menacé de glissements de terrain à plusieurs niveaux. En effet, les transporteurs grévistes assurent avoir déjà saisi les responsables locaux ainsi que ceux de la subdivision des travaux publics d’Aïn-Bessem, pour la réhabilitation de cette route, mais en vain. Ils assurent aussi que les premières pluies qui se sont abattues sur la région la semaine dernière, ont aggravé la situation de cette route : «ce chemin a subi des dégradations énormes depuis sa réhabilitation en 2004. Passage des conduites de gaz et d’eau, ralentisseurs sauvages et glissements de terrain l’ont rendu presque impraticable surtout sur le tronçon entre la commune de Souk El-Khmiss et El-Mokrani», dira M. Said Belabas, délégué des transporteurs. Selon notre interlocuteur, un projet de réhabilitation a été inscrit au début de l’année, mais les travaux de réalisation se sont arrêtés quelques jours seulement après leur lancement : «aucune explication ne nous a été fournie. Des travaux ont été lancés, à notre grande déception, l’entreprise réalisatrice a déserté les lieux, et ce depuis plus de 6 mois. Actuellement et vu l’état de cette route, nos trajets quotidiens sont devenus des vrais parcours de combattants. Ni les chauffeurs de fourgons ni les usagers ne peuvent supporter les interminables secousses sur cette route ! Malheureusement, c’est la seule route qui mène vers Aïn-Bessem. Beaucoup de nos collègues ont carrément changé de ligne». À noter enfin que cette grève a sensiblement pénalisé des centaines d’usagers de cette ligne, des fonctionnaires et des étudiants notamment, qui sont désormais obligés de faire escale dans la commune de Souk El-Khmiss, pour se diriger vers El-Mokrani. Un détour de plus de 10 km avec des frais supplémentaires que cela engendre pour ces usagers.

