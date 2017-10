Plusieurs établissements toujours à l’arrêt

Par DDK | Il ya 1 heure | 83 lecture(s)

Plus d’un mois après la rentrée scolaire 2017/2018, dans la wilaya de Bouira, la pédagogie n’a toujours pas été entamée, à l’échelle de plusieurs établissements scolaires de la wilaya. En effet, et si dans les lycées d’Ath-Rached, Ath-Leqsar et El-Esnam ce sont les élèves qui ont lancé des grèves illimitées pour réclamer la réintégration de leurs collègues exclus, dans les lycées Abderrahmane Mira, Sedik Ben-Yahiya de Bouira ainsi qu’aux lycées des communes de Dirah et Djebahia, c’est plutôt les enseignants qui observent des grèves pour réclamer l’amélioration de leurs conditions de travail. Jeudi dernier, dans la commune d’Ath-Rached, les élèves du lycée Mechan Rabah ont encore une fois désertés les bancs de l’école, en guise de solidarité avec les 32 élèves exclus de l’établissement l’année dernière. Ils réclament ainsi leurs réintégrations, puisque selon-eux, ils disposeraient de toutes les conditions nécessaires pour reprendre leurs études et avoir une seconde chance cette année. Même topo au niveau du lycée Mohammed Boudiaf de la commune voisine d’Ath-Leqsar, où une dizaine d’élèves exclus ont fermé carrément le siège du lycée, empêchant ainsi les enseignants et les élèves de rejoindre leurs classes. Ils réclament, eux-aussi, leur réintégration dans leur établissement, ou bien dans d’autres lycées de la région, surtout qu’ils s’estiment «lésés» par la décision du conseil de classe tenu l’an dernier, et qui aurait interdit aux élèves ayant échoués à l’examen du Bac de refaire l’année, dit-on. Au lycée Slimani Slimane de la commune d’El-Esnam, la grève des élèves s’est poursuivie pour la troisième semaine consécutive. Ces derniers réclament toujours la réintégration de 16 élèves exclus l’année dernière. À noter, que le directeur de l’éducation s’est prononcé, mercredi dernier, au sujet des élèves exclus à travers l’ensemble des établissements de la wilaya. Le même responsable a invité les directeurs des établissements ainsi que les enseignants à tenir des conseils de classes extraordinaires, afin d’étudier une deuxième fois les demandes de réintégration de ces élèves. La grève des enseignants des lycées Sedik Beny-Yahiya, Abderhamane Mira de Bouira ainsi que du lycée de Djebahia, s’est aussi poursuivie jeudi dernier. Ces enseignants réclament, pour leur part, l’amélioration de leurs conditions de travail, le renforcement du nombre d’enseignants, d’encadreurs et d’adjoints d’éducation. Aussi, les professeurs du lycée de la commune de Dirah, à l’extrême sud de la wilaya, ont protesté, jeudi dernier, après l’agression commise par un élève de terminal à l’encontre d’un enseignant de langue française. Les protestataires ont réclamé le dépôt d’une plainte auprès de la justice par l’établissement du lycée ainsi que la mise de l’élève agresseur devant le conseil de discipline.

Oussama Khitouche