Il ya 1 heure

La compagnie Air Algérie n’écarte pas une augmentation des tarifs de ses billets, a affirmé son PDG, M. Bakouche Alleche, avant-hier

Intervenant lors d’une conférence de presse tenue, jeudi dernier, à l'issue de la rencontre annuelle entre Air Algérie et ses partenaires-agences de voyage au nombre de 506, M. Bakouche Alleche a indiqué qu’Air Algérie a enregistré une baisse du chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de l'année en cours. Le même responsable a attribué la baisse de chiffre d’affaire de cette compagnie «à la concurrence des compagnies aériennes desservant l'Algérie». « L'arrivée d'un nombre important de nouvelles compagnies aériennes concurrentes sur le marché algérien s'est traduite par une prise des parts du marché par ces transporteurs», a-t-il indiqué. Selon lui, une vingtaine de compagnies concurrentes activent en Algérie. Il a révélé dans ce cadre que «le nombre de passagers transportés par Air Algérie a globalement diminué en 2017». Questionné sur un éventuel recours à l’augmentation des tarifs des billets de cette compagnie, M. Alleche a expliqué que la compagnie n'échapperait pas aux conséquences de la dépréciation de la monnaie nationale, ajoutant qu' «il faut trancher entre les charges et les tarifs tout en prenant en considération l'offre et la demande». Les couts des billets, a-t-il dit, sont établis en fonction de la concurrence et des coûts des charges de la compagnie. Par ailleurs, et pour ce qui est de la situation financière de cette entreprise, M. Alleche a indiqué qu' «elle était équilibrée et qu'elle a entrepris le remboursement des prêts obtenus auprès d'un consortium de banques publiques ainsi que du Fonds national d'investissement (FNI) pour l'achat d'avions ». En outre, le PDG a fait savoir que cette compagnie nationale enregistrait actuellement un taux de ponctualité moyen de 72% et table sur un taux de plus de 80% dans les deux prochaines années. S’agissant de l’évaluation de l’opération d’e-paiement, lancée en octobre 2016, le responsable de la division commerciale d'Air Algérie, M. Zoheir Houaoui, a fait savoir que l'achat des billets par ce mode de paiement n'avait pas atteint le niveau escompté. Sur un autre registre, le même responsable a fait savoir que l'accord portant installation au niveau de cette compagnie aérienne d’un système intégré de gestion des passagers plus performant serait opérationnel début décembre 2017. Le chiffre d'affaire de la compagnie, faut-il le souligner, est passé de 10,8 milliards de dinars en 2015 à 13,6 milliards de dinars en 2016.

L. O. CH.