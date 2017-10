Un réseau de voleurs de soja démantelé

Par DDK | Il ya 1 heure | 133 lecture(s)

Un réseau de malfaiteurs, composé de quatre individus et spécialisé dans le vol du soja, au niveau du port de Béjaïa, a été démantelé, dernièrement, par les éléments de la huitième sûreté urbaine, relevant de la sûreté de wilaya de Béjaïa, a-t-on appris de la cellule de communication de ce corps de sécurité. Agés entre 20 et 25 ans, ces individus volaient des sacs de cette marchandise des camions qui la transportaient du port de Béjaïa, a souligné notre source. L’arrestation de ces malfaiteurs a eu lieu suite à des informations parvenues à la police et faisant état des agissements de ces individus au port de Béjaïa. Agissant sur la base de ces renseignements, des agents de la huitième sûreté urbaine se sont rendus sur les lieux et ont réussi à interpeller les mis en cause en flagrant délit de vol de soja. Cette opération, qui s’inscrit, informe-t-on, dans le cadre de la protection des individus et des biens, a permis à la police de récupérer une quantité importante de sacs de soja volés par ce réseau de malfaiteurs, qui utilisaient un véhicule pour le transport de la marchandise subtilisée. Ces quatre individus, résidents au centre-ville de Béjaïa, ont été présentés devant les juridictions compétentes pour «constitution d’un réseau de malfaiteurs et vol qualifié», indique-t-on.

Boualem S.