La route tue toujours

Par DDK | Il ya 1 heure | 107 lecture(s)

Selon la direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), deux personnes ont trouvé la mort et 358 autres ont été blessées dans 285 accidents de la circulation routière, souvenus durant la période allant du 26 septembre au 2 octobre dans les zones urbaines. Ainsi donc, le terrorisme routier ne cesse de caractériser les routes nationales, en dépit des procédures de sécurité, ainsi que des campagnes de sensibilisation mises en place par les autorités concernées. «Par rapport au bilan enregistré la semaine précédente, on a constaté une baisse en ce qui concerne le nombre d’accidents et de morts, tandis que le nombre des blessés a connu une hausse de cinq cas», lit-on dans le communiqué rendu public par la cellule de communication de la DGSN. Ce dernier a fait savoir que les études menées par les services de la DGSN ont démontré que «le facteur humain est responsable de 97% de ces drames, ensuite viennent d'autres causes liées à l'état des routes et les véhicules». Il y a lieu de rappeler que, selon le bilan hebdomadaire des services de la protection civile, 31 personnes ont trouvé la mort et 1 326 ont été blessées dans 1 137 accidents de la circulation, survenus du 24 au 30 septembre dans plusieurs wilayas du pays. C’est la wilaya de Relizane qui déplore le bilan le plus lourd avec le décès de cinq personnes, alors que 26 autres ont été blessées dans 21 accidents. Par ailleurs, selon le Centre national de prévention et de sécurité routière, 2 517 personnes sont décédées dans plus de 17 000 accidents de la route, enregistrés lors des huit premiers mois de l’année en cours au niveau national : «L'Algérie a enregistré, lors des premiers huit mois de l’année en cours, 17 333 accidents de la route ayant fait 2 517 morts et 25 426 blessés. Par rapport à la même période de l’année dernière, le nombre des accidents a baissé de -14,81%, outre le nombre des morts (-10,65%) et celui des blessés de (-18,94%)», informe-t-on.

Samira Saïdj