Sit-in des soldats 18+6 de la décennie noire devant la wilaya

Des soldats de la décennie noire 18+6 de la wilaya de Tizi-Ouzou ont observé, hier, un sit-in devant le siège de la wilaya pour exiger la régularisation de leur situation. Une action similaire a été observée, pour rappel, le 20 septembre dernier. Ne voyant rien venir, ces soldats des classes de 1992 à 1996, ayant été maintenus pour les besoins de lutte contre le terrorisme pour six mois supplémentaires à l'issue de leurs 18 mois de service national, d'où l'appellation soldats de la décennie noire 18+6, ont décidé de revenir à la charge en organisant cette action de protestation. Les protestataires revendiquent la prise en charge de leurs doléances qui se résument en plusieurs points, dont la principale revendication est l'activation des textes réglementant le droit à la pension, notamment la loi n° 13-03 du 20 février 2013 modifiant et complétant l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires. Les soldats de la décennie noire 18+6 réclament, également, qu'ils soient reconnus et réhabilités comme ayant contribué à la sauvegarde des acquis de la nation, conformément à l'article 44 de l'ordonnance 01-06 datant du 27 février 2006 portant application de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. D’autres points ont été également portés à l'intention du ministère de la Défense et qui se résument sous forme de droits et avantages réclamés au profit des «maintenus» du service national, durant la période de la décennie noire et de leurs ayants droit. Une copie de la lettre ouverte est déjà adressée au ministre de la Défense nationale (MDN).

