Les souscripteurs manifestent devant la daïra

Par DDK | Il ya 1 heure | 109 lecture(s)

Des dizaines de souscripteurs du projet des 50 logements publics aidés (LPA), de la commune de Bir-Ghbalou, à une quarantaine de kilomètres à l’Ouest de la wilaya de Bouira, ont protesté, durant la matinée d’hier, devant le siège de la daïra. À travers cette action de protestation, ils réclament l’intervention des autorités locales pour l’accélération de la remise des logements, «surtout que les travaux de réalisation ont été finalisés au mois de mars 2016», plaident-ils. Ils affirment aussi avoir réglé les deux tranches du crédit au logement depuis le lancement de ce projet en 2014 : «Nous n’arrivons pas à comprendre pourquoi nos logements ne nous ont pas été attribués. Les travaux ont été finalisés depuis près d’une année. Même les raccordements aux énergies et à l’eau potable ont été effectués ! Personne ne nous a expliqué ce retard !», nous dira Saïd, l’un des protestataires. Ce dernier avance aussi que l’agence foncière de Bouira, en charge de ce projet, a été avisée à maintes reprises à propos de ce retard, notamment via des courriers, mais sans aucune réponse : «Nous avons saisi les responsables de l’agence foncière, pour comprendre les raisons de ce retard, mais en vain. Nous n’avons eu aucune réponse. Les responsables locaux, au même titre que ceux de l’agence foncière, devront prendre conscience de notre besoin, surtout que la majorité d’entre nous louent des appartements à prix forts !», ajoute-t-il. Contacté par nos soins, le directeur de l’agence foncière de Bouira, M. Ali Mansouri, a assuré que le projet en question a été effectivement réceptionné, après que l’agence foncière a accompli les démarches nécessaires pour le changement de la nature du terrain, qui était destiné à l’agriculture. Concernant le retard dans la remise des clés, M. Mansouri a dit que les souscripteurs devront d’abord régler la totalité du crédit au logement, avant de pouvoir récupérer leurs clés : «Les livrets fonciers et les ventes sur plans VSP ont été tous publiés. Les souscripteurs concernés par l’aide du fonds FNPOS devront régler leurs dossiers avant de recevoir les clés. Ceux qui ne sont pas concernés par cette aide peuvent recevoir leur clés actuellement, à condition qu’ils payent la totalité du crédit au logement» a-t-il souligné, avant de rassurer les souscripteurs, en ajoutant que les 50 logements devront être remis avant le mois de novembre prochain : «Les dossiers doivent être réglés avant le mois de novembre prochain», note-t-il.

O. K.