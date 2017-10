Les souscripteurs AADL-2 grondent

Par DDK | Il ya 1 heure | 95 lecture(s)

Un groupe de souscripteurs au programme AADL-2 de la commune de Lakhdaria, située à une quarantaine de kilomètres au Nord-ouest de la wilaya de Bouira, se sont rassemblés, hier matin, à l’intérieur du siège de la wilaya de Bouira afin de réclamer la réservation d’une assiette de terrain au niveau de la commune de Lakhdaria, pour l’implantation du programme des 600 logements AADL. Selon eux, le programme n’est «toujours pas implanté et ce, depuis 2013.» Pour cela, ils refusent son transfert vers d’autres communes de la wilaya : «Le programme AADL de la wilaya a été installé en sa grande majorité. Dans toutes les communes, des assiettes ont été réservées pour accueillir des projets AADL, sauf à Lakhdaria», s’indigne Mohammed Bouchennak, l’un des souscripteurs à ce programme, avant d’ajouter : «Nous ne voulons pas être recasés à Bouira ou dans d’autres communes de la wilaya. Nous voulons juste rester à Lakhdaria, car nous avons nos familles et nos emplois dans cette commune. Il n’est pas obligatoire de rester dans le périmètre urbain, notre commune est vaste et ils peuvent trouver des assiettes en dehors de la ville», a-t-il précisé. Selon notre interlocuteur, les protestataires ont été reçus par le chef du cabinet du wali, qui s’est engagé à transmettre leur doléance au premier responsable de la wilaya. À noter, pour rappel, que le directeur de l’agence AADL de Bouira a déjà soulevé le problème d’absence d’assiette de terrain pour l’implantation du projet des 600 logements AADL dans cette commune. Le même responsable a, cependant, affirmé que le programme AADL dispose de la formule de wilaya et les souscripteurs pourront choisir des logements un peu partout sur le territoire de la wilaya : «Nous continuons nos efforts pour dégager une assiette au niveau de Lakhdaria, dans le cas contraire, les souscripteurs de cette commune pourront choisir d’acquérir un logement dans l’ensemble des communes de la wilaya, car l’AADL est un programme de wilaya et non-pas de commune», a déclaré le même responsable, durant une récente sortie du wali de Bouira sur le chantier AADL de la nouvelle-ville de Bouira.

