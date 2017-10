Algérie Poste lance son guichet-boutique

Par DDK | Il ya 1 heure | 126 lecture(s)

à l’occasion de la Journée mondiale de la poste célébrée chaque 9 octobre, Algérie Poste via son unité postale de la wilaya de Bouira a préparé plusieurs activités qui se dérouleront pour la première fois à M’Chedallah, en organisant une exposition philatélique, une projection de vidéos sur les différents services qu’offre Algérie Poste. Ainsi, l’on apprend que quatre nouveaux retraités de ce secteur de la daïra de M’Chedallah seront également honorés et recevront des cadeaux pour leurs dévouements au cours de leurs carrières. «Cette fois-ci, nous avons choisi le bureau de poste de M’Chedallah, car, auparavant, cette journée était fêtée au chef-lieu de wilaya au niveau de Hay El Badr et cette année, nous voulons créer une tradition pour commémorer cette journée à chaque fois dans un bureau de poste différent, et ce afin de toucher l’ensemble des grands établissements postaux pour vulgariser les services d’Algérie Poste à travers le territoire de la wilaya», déclare M. Djebari Mohamed Yacine, directeur de l’unité postale de la wilaya de Bouira. De ce fait, pour cette commémoration à M’Chedallah, il est prévu la mise en place d’un guichet-boutique appelé à faciliter plusieurs transactions : «il y a aussi une excellente initiative qui est la création d’un guichet-boutique. Nous l’avons appelé ainsi car c’est un guichet qui sera exclusivement dédié aux produits à valeurs ajoutées. Comme par exemple le rechargement du crédit Storm et Arsseli des deux opérateurs de téléphonie mobile Ooredoo et Mobilis, la vente des ouvrages et des annuaires. Ce guichet-boutique va assurer également la prestation de copie poste. Il s’agit d’un service proposant de faire des photocopies à des clients», explique M. Djebari. Ce sont là des services qui existent depuis longtemps mais demeurant toujours méconnus du public, comme le service du fax qui permet aux clients d’émettre et de recevoir des fax ainsi que la vente des cartes GSM. Des produits et services déjà disponibles au niveau des établissements postaux, mais seulement méconnus par les clients à cause de l’absence d’informations. D’où l’idée de la création de cet espace qui sera chargé d’assurer toutes ses prestations. «Au départ, ce petit guichet-boutique sera installé dans les grands bureaux de poste spacieux pouvant recevoir ce guichet, nous allons démarrer demain (aujourd’hui ndlr) à M’Chedallah, ensuite au chef-lieu de wilaya au niveau de Hay El Badr, après ce sera au tour de la Grande Poste, recette principale de la ville de Bouira, Lakhdaria, Sour El Ghozlane et Ain Bessem. Il y aura en tout 6 ou 7 guichets boutiques qui seront progressivement mis en place à travers les chefs-lieux de daïras. Nous allons également engager les encaissements pour l’ADE, la Sonelgaz et Algérie-Télécom qui se font actuellement au niveau des guichets, mais ces services sont parfois perturbés lors d’affluence au cours des journées de gros virements comme c’est le cas pour les retraités, les enseignants…Les encaissements sont, de ce fait, difficile pour les usagers qui sont réticents à patienter pour payer leurs factures. Ainsi, nous avons pensé à faire ces encaissements dans ces guichets-boutiques qui seront spécialisés dans les prestations de services pour les produits à valeurs ajoutées. Nous ajouterons à ce guichet-boutique, les cartes Edahabia et le service Berki@tik, service qui permet aux clients d’envoyer des télégrammes à travers le territoire nationale. Ce service existe déjà auprès des établissements postaux. Au lieu d’être écrit manuellement, ce télégramme est écrit de manière électronique et parvient à son destinataire en temps réel, comme un mail. Nous voulons absolument redonner un nouveau souffle à ces services», indique M. Djebari. Par ailleurs, pour commémorer cette journée mondiale de la poste, il est prévu, en collaboration avec l’EPH de M’Chedallah, une collecte de don de sang au niveau de l’établissement postal du chef-lieu de daïra. Cette campagne sera menée par un cortège qui sillonnera la ville de M’Chedallah avec les véhicules d’Algérie-Poste. Concernant les cartes Edahabia, M. Djebari affirme que la wilaya de Bouira est actuellement classée en 4ème position à l’échelle nationale avec la réception de 35.725 cartes jusqu’au 30 septembre dernier et que le taux de distribution est de 65,46% avec 23.387 cartes distribuées. «Je lance un appel pour que les clients d’Algérie-Poste qui ont fait la demande de leur carte Edahabia, de se présenter auprès des bureaux de poste après réception du SMS de confirmation. Il y a des gens qui n’habitent plus Bouira ou qui sont en déplacement pour des raisons professionnelles ou autres, ils pourront se présenter auprès des guichets d’Algérie-Poste qui correspond à l’adresse qu’ils avaient mentionné lors de la demande de la carte pour pouvoir la retirer», invite M. Djebari.

Hafidh Bessaoudi