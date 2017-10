Les intendants grondent !

Par DDK | Il ya 12 minutes | 1 lecture(s)

Les intendants et les économes de l’éducation nationale ont décidé de reprendre la protesta afin de faire valoir leurs revendications. La commission nationale des fonctionnaires des services économiques de l’éducation, affiliée à l’Union nationale des personnels de l’éducation et de la formation (Unpef) brandit la menace d’organiser un rassemblement de protestation le 24 octobre prochain, devant les directions, à l’échelle nationale. Cette entité syndicale a décidé d’observer une grève nationale de deux jours, les 7 et 8 novembre prochain, en signe de protestation contre «le tâtonnement de la tutelle dans la prise en charge de ses doléances, restées en suspens à ce jour». Les intendants de l’éducation ont menacé également de «ne pas assurer l’opération de versement de la prime de scolarité à partir de la prochaine rentrée scolaire 2017-2018, dans le cas où le ministère de tutelle ne répond pas favorablement à nos doléances», nous a-t-on expliqué. Le recours à ces mouvements de protestation, indique un membre du syndicat, «s’est imposé à nous, afin d’exiger du ministère de l’Education nationale le versement aux intendants des indemnités d’expérience professionnelle et de documentation». Les intendants, qui ont refusé d’assurer l’opération de la vente des manuels scolaires, ont dénoncé le fait que la tutelle a «autorisé la vente des manuels scolaires dans les librairies, avec une marge bénéficiaire de 15%». La commission en question a, à cet effet, appelé ses adhérents à se mobiliser et à rester vigilants pour faire valoir leur plateforme de revendications. Il convient de rappeler, en outre, qu’après la promulgation du décret exécutif 10-78 du 24 février 2010, instituant un régime indemnitaire au profit des personnels de l’éducation, cette corporation a été exclue du bénéfice des indemnités d’expérience professionnelle et de documentation. À noter que la commission nationale des fonctionnaires des services économiques de l’éducation veut, à travers ces actions, «demander des indemnités spécifiques», à savoir l’indemnité d’expérience professionnelle et de documentation pédagogique, d’autant qu’ils sont «les seuls fonctionnaires de la fonction publique et de l’éducation nationale à en être exclus».

L.O.Challal