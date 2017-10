Mise en service progressive de la «carte d’or»

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

À L’occasion de la célébration de la Journée internationale des postes, la direction d’Algérie Poste de Béjaïa mettra en service, à partir du mois de novembre prochain, les nouvelles cartes magnétiques de retrait de billets de banque, dites «bitaka dhahabia» ou cartes d’or, dans tous les distributeurs automatiques de billets de banque de la wilaya. Son directeur, M. Nouari Halim, précise : «Sur les 20 nouveaux distributeurs de billets installés à travers les bureaux de postes de la wilaya, cinq sont d’ores et déjà opérationnels. Il s’agit de ceux des bureaux de poste de Sidi-Ali-Labhar et de Taassast, dans la ville de Béjaïa, et de Semaoun, Boudjellil, Beni-Maouche et d’Akal Aberkane à El-Kseur. Quant aux autres distributeurs, leur mise en service est en cours d’achèvement».

B. Mouhoub