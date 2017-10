Des habitants de Tamridjt ferment la daïra

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

Des dizaines de citoyens de la municipalité de Tamridjt, majoritairement des parents d’élèves scolarisés dans les écoles primaires de la région, ont mis, hier, sous scellés le siège de la daïra de Souk El-Ténine pour réclamer l’ouverture sans tarder des cantines scolaires. Alors que la rentrée des classes égrène son deuxième mois, les cantines scolaires dans cette région enclavée et montagneuse ne sont toujours pas ouvertes, suscitant, du coup, la colère des habitants de la commune. Ces derniers, par leur action, réclament leur ouverture à même de permettre aux élèves de bénéficier de repas chauds. «Nous sommes le 9 octobre et nos enfants ne sont pas pris en charge au niveau des cantines scolaires ; nous réclamons donc leur ouverture», souligne l’un des manifestants. Les autorités municipales de Tamridjt promettent que «l’ouverture des cantines scolaires interviendra au plus tard la semaine prochaine», appelant les parents des élèves à faire preuve de patience. «Le problème sera pris en charge d’ici peu de temps. Le contrat de fourniture des écoles primaires de la région est sur la table du contrôleur financier ; l’ouverture des cantines devra normalement intervenir au début de la semaine prochaine», indique l’édile de Tamridjt.

F. A. B.